Kitap okumaya başlamak isteyip ne okumak istediğinize karar veremiyorsanız, sizler için mutlaka okunması gereken kitaplar listesi hazırladım. Uzun bir süredir, kapsamlı bir kitap listesi hazırlamak istiyordum ancak o kadar çok kitap var ki sizlere önerebileceğim. "Klasiklerden tutun da, çok satanlara, Türk mü yoksa yabancı yazarlar mı?" sorularına kadar aklımda pek çok kalıba sokmayı denedim ama maalesef beceremedim.

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Elbette ki ilerleyen dönemlerde de, En Çok Satan Kitaplar, Yeni Çıkan En İyi Kitaplar, İnce Kitaplar başlıklarında yazılar yazacağım, ancak sanırım bu liste serisi biraz karma olacak.

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Yani hem tür hem kalınlık hem de yazarların uyruğu bakımından. Gelin sizin için derlediğim mutlaka okunması gereken 20 kitap liseme birlikte bakalım.

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AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar

1.) Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos

2.) Simyacı - Paulo Coelho

3.) Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez

4.) 1984 - George Orwell

5.) İnsan Ne İle Yaşar - Lev Nikolayeviç Tolstoy

6.) Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

7.) Da Vinci Şifresi - Dan Brown

8.) Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

9.) İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens

10.) Böyle Buyurdu Zerdüşt - Friedrich Nietzsche

11.) Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas

12.) Yabancı - Albert Camus

13.) Hayvan Çiftliği - George Orwell

14.) Satranç - Stefan Zweig

15.) Dönüşüm - Franz Kafka

16.) Hayatın Işıkları Yanınca - Serdar Özkan

17.) Martin Eden - Jack London

18.) Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry

19.) Aynı Yıldızın Altında - John Green

20.) Açlık Oyunları - Suzanne Collins

Mutlaka okunması gereken kitaplar için hazırlanan ilk listemiz bu şekilde. Umarım seçtiklerimi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de favori kitaplarınız varsa, aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece ben de yeni listeme sizlerin tavsiyelerini de ekleyebilirim. Keyifli okumalar.