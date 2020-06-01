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Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar - 1

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 10:24 - Tarih: 21 Haziran 2020 - Yorum: 0

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Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar - 1Kitap okumaya başlamak isteyip ne okumak istediğinize karar veremiyorsanız, sizler için mutlaka okunması gereken kitaplar listesi hazırladım. Uzun bir süredir, kapsamlı bir kitap listesi hazırlamak istiyordum ancak o kadar çok kitap var ki sizlere önerebileceğim. "Klasiklerden tutun da, çok satanlara, Türk mü yoksa yabancı yazarlar mı?" sorularına kadar aklımda pek çok kalıba sokmayı denedim ama maalesef beceremedim.

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Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar Listesi

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Elbette ki ilerleyen dönemlerde de, En Çok Satan Kitaplar, Yeni Çıkan En İyi Kitaplar, İnce Kitaplar başlıklarında yazılar yazacağım, ancak sanırım bu liste serisi biraz karma olacak.

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

Yani hem tür hem kalınlık hem de yazarların uyruğu bakımından. Gelin sizin için derlediğim mutlaka okunması gereken 20 kitap liseme birlikte bakalım.

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Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar

1.) Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos

Okunması Gereken Kitaplar - Şeker Portakalı

2.) Simyacı - Paulo Coelho

Okunması Gereken Kitaplar - Simyacı

3.) Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez

Okunması Gereken Kitaplar - Yüzyıllık Yalnızlık

4.) 1984 - George Orwell

Okunması Gereken Kitaplar - 1984

5.) İnsan Ne İle Yaşar - Lev Nikolayeviç Tolstoy

Okunması Gereken Kitaplar - İnsan Ne İle Yaşar

6.) Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

Okunması Gereken Kitaplar - Martı Jonathan Livingston

7.) Da Vinci Şifresi - Dan Brown

Okunması Gereken Kitaplar - Da Vinci Şifresi

8.) Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

Okunması Gereken Kitaplar - Fareler ve İnsanlar

9.) İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens

Okunması Gereken Kitaplar - İki Şehrin Hikayesi

10.) Böyle Buyurdu Zerdüşt - Friedrich Nietzsche

Okunması Gereken Kitaplar - Böyle Buyurdu Zerdüşt

11.) Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas

Okunması Gereken Kitaplar - Monte Cristo Kontu

12.) Yabancı - Albert Camus

Okunması Gereken Kitaplar - Yabancı

13.) Hayvan Çiftliği - George Orwell

Okunması Gereken Kitaplar - Hayvan Çiftliği

14.) Satranç - Stefan Zweig

Okunması Gereken Kitaplar - Satranç

15.) Dönüşüm - Franz Kafka

Okunması Gereken Kitaplar - Dönüşüm

16.) Hayatın Işıkları Yanınca - Serdar Özkan

Okunması Gereken Kitaplar - Hayatın Işıkları Yanınca

17.) Martin Eden - Jack London

Okunması Gereken Kitaplar - Martin Eden

18.) Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry

Okunması Gereken Kitaplar - Küçük Prens

19.) Aynı Yıldızın Altında - John Green

Okunması Gereken Kitaplar - Aynı Yıldızın Altında

20.) Açlık Oyunları - Suzanne Collins

Okunması Gereken Kitaplar - Açlık Oyunları

Mutlaka okunması gereken kitaplar için hazırlanan ilk listemiz bu şekilde. Umarım seçtiklerimi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de favori kitaplarınız varsa, aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece ben de yeni listeme sizlerin tavsiyelerini de ekleyebilirim. Keyifli okumalar.

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