Öykü Odabaş Kanneci Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Öykü Odabaş kimdir? diyorsanız, doğru yerdesiniz. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda korno eğitimi alan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Etnomüzikoloji mezunu olan Öykü Odabaş, Trabzonlu olup 1979 doğumludur. Wattpad ile tanınan yazarlardan biri olan Odabaş, evli ve bir erkek çocuk annesidir.

Yazmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden yazar, kurguladığı yazılarındaki sahneleri aklındayken yazmazsa yapamadığını ve bu nedenle onları kaleme dökmesi gerektiğini söylüyor.

Ayrıca müzisyenliğinden dolayı her kurgusunun bir şarkısı bulunuyor. Sır serisinin şarkısı - Kansas - Carry On Wayward Son, Paluri kitabının şarkısı - Deli Horon ve Evanescence - Good Enough, Peri kitabının şarkısı ise Marry Williams tarafından coverlanan bir teksas ninnisi Pretty Little Horses.

Öykü Odabaş Kanneci Kitapları

İntikamın Sırrı

Tutkunun Sırrı

Aşkın Sırrı

Paluri & Ar Si Ar Ma

Peri - Teksas'ta Bir Türk Kızı

Peri 2

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Öykü Odabaş Kanneci kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.