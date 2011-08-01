Göçebe Kitap Yorumu - Stephenie Meyer

Göçebe kitap yorumu ile karşınızdayım. Çok eski bir kitap olmasına karşın, nedense Göçebe kitabını çok geç okuyabildim. Sanırım yeteri kadar reklamı yapılmadı ya da ben denk gelmedim bilemiyorum, ancak televizyonda yayınlanacağını gösteren bir reklama denk geldiğimde ve fragmanı izlediğimde "Neden bu kitabı daha önce okumamışım?" dedim ve tabii ki hemen kitabı bulup okumaya başladım.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

Oldukça sıra dışı ve sizi kendine çeken bir konusu var. Daha önce bu tarz bir kurguya hiç denk gelmedim. Bilim kurgu ve fantastik macera, gerilim karışımı oldukça ilginç bir kitaptı ve elbette içerisinde aşk da yer alıyordu. O yüzden tek solukta okuyup bitirdiğim kitaplar arasında yerini aldı diyebilirim. Üstelik Alacakaranlık Serisi'nin yazarı Stephenie Meyer'e ait bir kitap.

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Unutmadan, Alacakaranlık Serisi yeni kitabı Yaşam ve Ölüm kitap yorumu yazıma da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

AYRICA: Yaşam ve Ölüm Kitap Yorumu (Alacakaranlık Serisi) - Stephenie Meyer

Göçebe Kitap Yorumu

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

Göçebe kitap yorumuna gelecek olursak, kitap gelecekte geçiyor, yani insan ırkının büyük bir çoğunluğu ele geçirilmiş ve kalanlar ise ele geçirilmeye çalışılıyor. Şöyle ki, diğer gezegenlerde yaşayan canlı türleri, insanların bedenlerine girerek onları kontrol edebiliyor.

AYRICA: Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar - 1

İnsanların çok kaba ve doğayı katleden bir tür olduğunu düşünen bu yaratıklar barışçıl ve sadece doğruyu söyleyen canlılar olduklarına inanıyorlar ve nitekim de kendilerini insan bedenlerine yerleştiriyorlar.

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Melanie de küçük ve Jared ile beraber ücra bir köşede yaşıyorlardı, ancak yiyecek ilaç gibi şeyleri temin edebilmeleri için düşman bölgesine gitmeleri gerekti ve olanlar oldu. Maalesef Melanie yakalandı ve içerisine bir canlıyı yerleştirdiler ama bu sefer hiç beklemedikleri bir şey oldu.

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Melanie vücudunu terk etmedi Jared ve kardeşi için dayandı ve bedeninin içerisinde canlıyı yani Göçebe'yi onlara gitmeye ikna etti, asıl olay ise bundan sonra başladı. Jared ilk önce Melanie'nin hala bedeninde olduğuna inanmadı, onu öldürmek istedi, sonra aklına gelen bir fikri uyguladı ve Melanie'nin hala orada olduğuna inandı ve Melanie'nin bedenini kurtarmak için yeni bir maceraya atıldılar.

Eh her zamanki gibi devamı yok, eğer devamını öğrenmek Jared ve Melanie'nin başından geçenlere ulaşmak istiyorsanız, kitabı alıp okumalısınız. İnanın asla pişman olmayacak tek solukta bitireceksiniz bu kitabı. Hepinize şimdiden keyifli okumalar diliyorum.

Puan: 9/10

Kitap Adı: Göçebe

Orijinal Adı: The Host

Yazar: Stephenie Meyer

Çeviri: Mine Atafırat

Yayınevi: Epsilon

Sayfa Sayısı: 680

Basım Yılı: 2009

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