Stephenie Meyer Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Stephenie Meyer, 24 Aralık 1973 tarihinde Hartford, Connecticut, ABD'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu, yazar ve film yapımcısı olan Meyer, 37 farklı dile çevrilen ve filmi çekilen "Alacakaranlık" roman serisi ile dünyaya kendini tanıtmıştır. Arizona'da bulunan Chaparral Lisesi'nde eğitim gördükten sonra Brigham Young Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nden derece ile mezun olan Stephenie Meyer, üniversite son sınıftayken Mormon Kilisesi'nde tanıştığı Christian ile evlenmiş ve üç oğulları olmuştur.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

Alacakaranlık romanları ile dünya çapında 70 milyondan fazla satış elde eden ünlü yazar, ayrıca "Göçebe" adlı bilim kurgu romanını da kaleme almıştır. Bu romanı da film olarak gösterime girmiştir. Stephenie Meyer'in Yaşam ve Ölüm kitap yorumu ile Göçebe kitap yorumu yazılarımızı aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

AYRICA: Yaşam ve Ölüm Kitap Yorumu (Alacakaranlık Serisi) - Stephenie Meyer

AYRICA: Göçebe Kitap Yorumu - Stephenie Meyer

Stephenie Meyer Kitapları

Alacakaranlık (2005)

Yeniay (2006)

Tutulma (2007)

Şafak Vakti (2008)

Göçebe (2008)

Bree Tanner'ın İkinci Hayatı (2010)

Cehennemde Balo Geceleri (2011)

Alacakaranlık: Yaşam ve Ölüm (2016)

Kimyager (2016)

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Stephenie Meyer kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.