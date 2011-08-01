Aynı Yıldızın Altında Kitap Yorumu - John Green

Aradan çok uzun bir süre geçmesine rağmen hala her sayfasını ezbere okuyabileceğim enfes bir roman, Aynı Yıldızın Altında. Hem Hazel hem de Augustus gerçekten birlikte olabilmek için yaratılmış mükemmel karakterler. Aynı romanın içerisinde hem onlarla hüngür hüngür ağlayabilir hem de çeneniz ağrıyana kadar gülebilirsiniz. Belki de bu kadar çok bizden birileri gibi oldukları için seviyorum onları. Ek olarak da beni bu kadar çok etkileyen şey Hazel Grace'in kitap okuma aşkı sanırım. Bir söz var hani "Kitaplarda kendimize rastladığımız yerin altını çizeriz." diye. Benimki de o hesap işte, velhasıl kelam gelelim Aynı Yıldızın Altında kitap yorumu yazıma.

AYRICA: Aşk Mutluluk Getirir mi? Mutluluk için Aşk Yeterli mi?

Aynı Yıldızın Altında Kitap Yorumu

AYRICA: Mutsuz İlişkinin Nedenleri Nelerdir? 4 Mutsuz İlişki Sebebi

John Green her zamanki gibi gerçekten çok büyük bir iş çıkarmış. Özellikle bir erkek tarafından böyle harika bir kadın karakterin oluşturulması yabana atılamayacak derecede başarı gerektiren bir durum.

AYRICA: 4 Maddede İlişkiyi Bitiren Sebepler - İlişki Bitirme Nedenleri

Özellikle şu ana kadar kadın karakterlerin ağzından anlatılan çoğu kitabın yine kadın yazarlar tarafından yazılması alışılmış bir durumken, John Green'in bir erkek olarak böyle kusursuz bir kadın karakter oluşturması, üstüne üstlük bu kadar etkileyici romantik sahneler yazması beni etkiledi diyebilirim.

AYRICA: İlişkiyi Canlandırmak (Güçlendirmek) için Neler Yapılmalı?

Augustus ve Hazel'in şu ana kadar alışılmamış ve kendilerine has karakterler olmaları da romanı tamamen farklı bir boyuta taşıyan bir unsur ve her şey gibi, bu da mükemmel. Hazel'in hastalığının Gus'u olduğundan daha da fazla korumacı yapması ama aynı zamanda hayatı bu kadar hafife alışı ve elbette erkek bir karakterin bu kadar iyi betimlenmiş oluşu sayfaları daha da hızlı çevirmenizi sağlıyor.

AYRICA: Gerçek Aşk ve Bağlanma Arasındaki 5 Fark

Kitabın içinde sanki aynı karakterlerle farklı iki hikayeyi yaşıyor gibi oluyorsunuz. Birinci hikaye Hazel'ın hastalığı ve Augustus ile olan aşkları, birlikte bir şeylere karşı ayakta durmaları. Diğer hikaye ise kitabın yazarına ulaşmaya çalışmaları, bunun için yaşadıkları yerden kalkıp bir yolculuğa çıkmaları ve yazarı bulma pahasına katlandıkları.

AYRICA: 6 Adımda Erkekler Bir İlişkiden Ne Bekler?

Her iki hikayenin birleşmesi ise ortaya böyle çok okunan klasiği çıkarıyor. Hem film hem de kitap en'ler listesinde yer alırken kitap hala Google'da ayda 60.000'in üzerinde arama alıyor. Ben kitabı çok beğendim, aşklarını, ayakta kalmaya çalışmalarını, hastalıklarını yeri geldiğinde umursamayıp yazarın peşine düşüşlerini, yeri geldiğinde hastane odası önünde bekleyişlerini ve... Devamı için kitabı okumalısınız.

AYRICA: Erkekleri Çekici Yapan 7 Önemli Faktör

Puan: 9/10

Kitap Adı: Aynı Yıldızın Altında

Orijinal Adı: Fault In Our Stars

Yazar: John Green

Çeviri: Çiçek Eriş

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Sayfa Sayısı: 320

Basım Yılı: 2016

Aynı Yıldızın Altında kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da okunacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar.