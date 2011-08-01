Mutsuz İlişkinin Nedenleri Nelerdir? 4 Mutsuz İlişki Sebebi

Birçok çifte baktığımız zaman mutlu rolünü iyi oynadıklarını görürüz. Çünkü ilişkilerinin temelinde birtakım sorunlar olduğunun belki de farkında bile olmazlar. Ancak mutsuz ilişkinin nedenleri olarak sıralanabilecek birçok sebep bulunmaktadır. İlişkinizin neden mutsuz ilerlediğini de merak ediyor olabilirsiniz. İşte biz de sizler için mutsuz ilişki sebepleri sıralamak istedik. Böylelikle, hangi sebeplerin bir ilişkiyi mutsuz kıldığı konusunda bugün siz de fikir sahibi olabilirsiniz.

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İlişkileri Öncelikleri Değildir: Bakıldığında bilhassa evli çiftler arasında bu tür durumlar daha baskındır. Yani çiftler artık evli oldukları için, birbirlerini özel hissetmeleri için aksiyon almazlar. Bu durum da, ister istemez ilişkinin monoton ve mutsuz bir girdaba girmesini beraberinde getirir. Bu yanlıştır.

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Evli olsanız da, olmasanız da, ne olursa olsun, partnerinize onun özel olduğunu hissettirmeniz gerekmektedir. En azından böylelikle mutsuz bir ilişkiden kurtulmuş olursunuz.

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Ailenin İlişkiye Müdahalesi: Tabii ki aile faktörü bir ilişkide çok önemlidir. Özellikle ciddi ilişki içerisinde iseniz, ailenizin de fikir ve yorumları önemli olabilir. Ancak bu gibi detayları başta konuşmanızda fayda var. Daha sonra, iş ciddiye bindiği zaman, aile bazında sorunların ortaya çıkmaması adına, önceden partneriniz ile bu gibi sorunları çözmenizde yarar var.

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Eğer bunu göz önünde bulundurmazsanız, uzun vadede mutsuz bir ilişki sizleri bekliyor demektir. Bunu asla unutmayın.

Zaman Ayırmanın Önemi: İlişkilerin birçoğu için, özellikle ilk zamanlarda her şeyin güzel olduğu söylenebilir. Ancak evlilik gibi ciddi meselelerde ise, maalesef kişiler birbirlerine eskisi gibi zaman ayırmazlar. Yani "biz artık zaten evliyiz," şeklinde bahaneler üretebilirler. Bu kesinlikle doğru değil. Çünkü partnerinize zaman ayırmanız, onun önceliğiniz olduğunu hatırlatmanız açısından yararlıdır. Bu yüzden birbirinize vakit ayırın ki, mutsuz bir ilişkiden de beraber korunun.

Hedefleri de Konuşmak Gerek: Bir ilişkide iki çift çok iyi anlaşıyor olabilir. Ancak gelecek hedefleri, kariyer plânları veya çocuk gibi olasılıkları da göz önüne alarak, bu konuları önceden konuşmakta yarar vardır.

Çünkü uzun vadede mutsuz bir ilişki yaşamaktansa, baştan anlaşmak ve karşılıklı hedeflere yönelik yapıcı davranmak önem arz eder ve olası sorunların doğmasını da engeller.

Mutsuz ilişkinin nedenleri arasında daha birçok sebep sıralanabilir. Ancak biz mutsuz bir ilişkinin nedenleri olarak sizlere kısa kısa bilgiler vermeye çalıştık. Unutmayın, partneriniz ile her şeyi ne kadar önceden konuşursanız, o kadar iyi olur. Çünkü gelecekte yaşanacak mutsuz veya olumsuz olayların da bu şekilde baştan önüne geçmiş olacaksınız.

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