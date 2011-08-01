6 Adımda Erkekler Bir İlişkiden Ne Bekler?

Günümüzde birçok insan "kadınların anlaşılamaz," olduğunu düşünüyor. Ancak bir gerçek var ki, o da, erkekleri de anlamak pek mümkün değil. Daha doğrusu mümkün ancak ince detayları atlamamakta fayda var. Çünkü bir ilişkinin temelinin sağlam olması, kalıcı olmasını da beraberinde getiriyor. Bu yüzden erkeklerin bir ilişkiden ne beklediğini anlamak, bir ilişkinin kalıcı ve düzeyli olmasını sağlayacak en önemli faktörler arasında yer almaktadır demek yanlış olmayacaktır. Bu elbette kadınları anlamak için de geçerlidir.

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Ancak şimdi konumuz erkekleri anlamak. Bu içeriğimizde erkeklerin bir ilişkiden, beraberinde bir kadından ne beklediklerini irdeliyor olacağız. Kadınların çoğu bilse de, yine de bildiklerimizi pekiştirmekte fayda görüyoruz.

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Erkekler İlişkiden Ne Bekler?

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1.) Arkadaş Olun

Bir erkek kesinlikle yalnızca bir sevgili aramaz. Yani sevgilisinin bir nevi arkadaşı da olmasını diler. Benzer konular üzerinde düşünürken, ona yardımcı olmaya çalışın. Bu bir kariyer plânı, gelecek kaygısı veya yeni işe alınma sürecini kapsayabilir. Elinizden geldiğince ona arkadaş gibi davranın ve dertlerini dinlemeye özen gösterin. Bu onun da olumlu karşılayacağı bir tavır olacaktır. Yani yalnızca sevgili ekseninde bir ilişki yaşamak yerine, yeri geldiği zamanlarda bir arkadaş gibi olmanız, ilişkinizin ne denli sağlam olacağının da göstergesi olacaktır.

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2.) Takdir Edin

İlişkinize bir görev gibi bakmamalısınız. Yani erkek arkadaşınızın yaptıklarını, yapması gerektiği için yaptığını düşünmeyin. Bu yüzden yaptıklarından ötürü onu takdir edin. Bunu bir teşekkür ile veyahut bir güzel gülücük ile yapabilirsiniz. Onun başarılarını takdir edin ve arkasında olduğunuzu hissettirin. Bir erkek için bu oldukça önemlidir. Yani sevgilisinin başarılı veya başarısız tüm durumlarında arkasında olduğunu hissetmek... Bu gerçekten kulağa hoş geliyor.

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3.) Özgür Bırakın

Bir erkek için çok kıskanç bir kadın pek de doğru bir tercih olmayabilir. Sürekli aranmak veya güvenilmemek kim ister ki zaten? Bu yüzden erkek arkadaşınız yalnız kalmak istediğinde, onun yalnız kalmasına müsaade edin. Yani ona güvendiğinizi hissettirin. Bu yüzden erkeklerin özgür bir ruha sahip olduğu da söylenir. Elinizden geldiğince onun sınırlarına saygı duyun ve bu durumun ilişkinizin temelinin daha sağlam olmasını sağlayacağını unutmayın.

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4.) Bakımlı Olun

"Önemli olan dış güzellik değil, iç güzelliğidir," sözünü birçok insan hayatında bir kere de olsa kullanmıştır. Ancak gerçek hayata şöyle bir baktığımızda, dış güzellik de önem arz ediyor. Bakımlı olmak, erkek arkadaşınıza önem verdiğiniz ve sadece onun için hazırlık yaptığınızın bir göstergesi olacaktır. Bu yüzden zaten güzel bir kadın olarak, bakımınıza da dikkat edin.

5.) Güvenin

Erkekler kesinlikle sevgilisi olan kadınların onlara güvendiklerini bilmek isterler. Yani ona karşı güveninizi hareketleriniz ile de göstermeye özen gösterin. Erkek arkadaşınıza sonsuz olan güveninizi, zaman zaman dile getirin ve onun size sadık kalacağından emin olun. Bir ilişkinin ne denli kalıcı olacağını, iki kişinin birbirine olan güveni belirler. Bu yüzden, güvendiğinizi bilmesini sağlayın.

6.) Şefkât Gösterin

Erkeklerin hayatlarında en çok sevdikleri kadın, elbette anneleridir. Bu yüzden annelerinden gördükleri o anaç tavrı, o şefkâtli kolları, kız arkadaşında da görmek isterler. Bu yüzden zor zamanlarda, erkek arkadaşınızı teselli edin ve ona şefkât gösterin. Onun arkasında olduğunuzu ve her zaman da olacağınızı bilmesini sağlayarak onun güvenini kazanmaya devam edebilirsiniz.

"Erkekler bir ilişkiden ne bekler?" sorusuna yönelik olarak sizler için birkaç madde derledik. Elbette bu maddelerin sayısı artabilir. Ancak bir ilişkinin temelinin güvenden geçtiğini aklınızdan çıkarmayın ve erkek arkadaşınıza güvenmesini bilin. Hayat çok kısa ve bu hayat darılmak için de kesinlikle uzun değil. Bu yüzden sevgilinize olan sadakatinizi ve güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin ve daha mutlu bir yarın için gökyüzüne umutla bakmaya devam edin... Umut, her şeydir.

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