4 Maddede İlişkiyi Bitiren Sebepler - İlişki Bitirme Nedenleri

Birçok ilişki bitirme nedenleri olabilmektedir. Ancak sevgiliniz ile aranızdaki sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurabilmeniz için dikkat etmeniz gereken birtakım hususlar da yok değil. Yani ilişkinizin daha sağlıklı ilerlemesini sağlamak için, dikkatli olmanız gereken birtakım riskli durumlar söz konusudur. Mevcut ilişkiniz sizin için problemli bir durumda ise, bazı sorunların olabileceğini düşünmelisiniz. Gelelim konumuza, ilişki bitiren durumlar nelerdir? Erkek ve kadın olarak ilişkiyi bitiren sebepler neler olabilir? Bu yönde dile getirilebilecek 4 riskli durumu sizlerle paylaşıyor olacağız.

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İlişkiyi Bitiren Sebepler - İlişki Bitirme Nedenleri

1) Her şeye 'evet,' demeyin: İlişkiniz süresince karşınızdaki kişinin her söylediği konuya olumlu yaklaşmanız, monoton bir ilişkinin sükse yakalamasını beraberinde getirebilir. Ayrıca bu durum, kendi fikir ve görüşlerinize saygı duymadığınız ve sürekli karşınızdaki kişiyi kırmamak adına olumlu yaklaşmaya çalıştığınız, yapay bir izlenim uyandırabilir.

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Bu yüzden ilişkinizde, karşınızdaki kişinin her söylediğine, eğer öyle düşünmüyor iseniz, olumlu geri bildirim sağlamayın. Bu "kötü olun," anlamına gelmez. Yani yapılması gereken, kendi düşüncelerinizin arkasında durmanız ve bunu hissettirmenizdir. Unutmayın, ilişki bitirme nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan konu her şeye "evet" demektir.

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2) İpleri eline vermeyin: İlişkiniz süresince, erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınıza yönelik olarak tüm ipleri vermeniz, sizin onun hayatında bir yardımcı olduğunuz hissini uyandırabilir. Bu yüzden bir hayat arkadaşı olduğunuz hissiyatını yaratmak adına, her konuda onu önceliğiniz hâline getirmeyin.

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Yani kendi hayatınıza yönelik de öncelikleriniz olsun ve bu konuda net olun. Kendiniz ile ilgili sorumluluklarınızı bilin ve kendi ayaklarınız üzerinde durmanız gerektiğini unutmayın. Sürekli sorumluluğu sevgilinize vermek yerine, cesaret gösterip, sorumluluk almalısınız.

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3) Sınırları aşmamaya çalışın: İkili ilişkilerde genellikle, iki tarafın da herhangi bir sınır kabul etmediği bir gerçek olsa gerek. Yani herkesin kişisel yaşamında yalnız kalmak istemesi veyahut arkadaşları ile arasındaki dostluk normal kabul edilmelidir. Dolayısı ile güven bu noktada çok önem arz eder.

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Bu yüzden sizler de, erkek arkadaşınızın veya kız arkadaşınızın kendisine ait sınırlarını aşmamaya özen göstermelisiniz. Yapılması gereken, her şeyi boş vermek değil, yalnızca güven duyduğunuzu hissettirmek olmalıdır.

4) Sürekli aramayı bırakın: İlişkilerin ilk sürecinde genellikle erkek veya kadın sürekli aramaya meyil gösterir. Ancak bu doğru değildir. Yani partnerinizin nerede olduğunu, ne yaptığını veya sizinle ilgilenmesi dışında başka bir şey yapmaması gerekiyormuşçasına bir algı yaratacak şekilde sürekli tetikte olmayın.

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Sürekli karşınızdaki kişiyi aramanıza gerek yoktur, bu durum da ilişkinin ilerleyen zamanlarda monoton bir hâle gelmesini beraberinde getirebilir. Bu yüzden elinizden geldiğince, karşınızdaki kişiyi sıkmamaya ve birbirinizi özlemenize olanak tanımaya çalışın.

İlişki bitirme nedenleri hakkında paylaştığımız 4 adet durum, sizlerin yorumları ile daha da genişleyebilir elbette. Eğer mevcut ilişkiniz ile ilgili ilişkiyi bitiren sebepler konusunda benzer durumlardan şikâyetçi iseniz, bunların üzerinde durmalısınız. Çünkü çözüm başka yerde değil, sizin kendinizde. Yukarıdaki ilişki bitirebilecek, risk içeren durumları da göz ardı etmez iseniz, ilişkinizin temelleri de daha sağlam olacaktır. Bu konuda ne düşündüğünüzü aşağıda yorum olarak bizlere gönderebilirsiniz.

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