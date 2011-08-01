Hayvan Çiftliği Kitap Yorumu - George Orwell

Özellikle son zamanlarda 1984 romanı ile gündeme gelen George Orwell'in yine gün geçtikçe ilk sıralara doğru yükselen kitabı Hayvan Çiftliği'ni uzun bir süre önce okumuştum ancak birkaç hafta önce yine 2020'de okunması gereken kitaplar listesinde görünce tekrardan okumak istedim. Tür olarak politik içerikli kitaplar arasında yer alsa da betimlemeleri ve kişileştirme sanatı ile gerçekten oldukça başarılı sanatsal bir roman. Üstelik yaptığım araştırmalara göre online kitap satın alınan birçok sayfada da oldukça uygun fiyatlara satılıyor. Şimdi gelelim benim Hayvan Çiftliği kitap yorumu yazıma.

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Hayvan Çiftliği Kitap Yorumu

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Kitapta ilk olarak çiftlik sahibinin hayvanlara karşı sergilediği kötü duruma karşın hayvanların toplanarak, çiftlik sahibine karşı olan ayaklanmasını anlatıyor. Burada sanki devletin kurucusu rolünde yaşlı bir hayvan bu ayaklanmaya öncülük edip bazı kurallar koyuyor ama bir süre sonra ölünce asıl olay başlıyor.

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Bana göre kitap burada devleti yönetmek isteyen karakterleri 2 gruba ayırmış. Bir taraf diktatör ve insanlara fark ettirmeden ufak ufak sistemi kendine göre şekillendirmeye çalışıyor. Diğer taraf ise tamamen okuma yazma öğrenip, üstüne üstlük bunu diğer hayvanlara öğretmeye çalışıp bilginin gücü ile yönetilmek istiyor.

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Bu iki grup arasında bir süre sonra anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor ve daha zorba olan taraf bir adım daha ileri giderek çiftlikteki köpekleri korumaları olmaları için yetiştiriyor.

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Bilmeyen biri için dışarıdan bakıldığında bir çocuk kitabı gibi gözükse de aslında tamamen 18 yaş üzeri bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yine de her insanın okuması gereken bir kitap ve oldukça da akıcı. Kısa, akıcı ve düşündüren bir kitap arayanlara tavsiyem Hayvan Çiftliği.

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Kitap Adı: Hayvan Çiftliği

Orijinal Adı: Animal Farm

Yazar: George Orwell

Çeviri: Celal Üster

Yayınevi: Can Yayınları

Sayfa Sayısı: 152

Basım Yılı: 2016

Hayvan Çiftliği kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da okunacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar.