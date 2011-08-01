Boleyn Kızı Kitap Yorumu - Philippa Gregory

Sanırım ilk olarak altı yıl önce okuduğum bir kitaptı Boleyn Kızı. Benim gibi tarihi aşk romanı hastalarına bire bir gelen, müthiş bir ilaç diyebilirim, bu yüzden Boleyn Kızı kitap yorumu yazısını yazmak istedim. Tarihi aşk romanlarında dikkat ettiğim en önemli şey kesinlikle o zamana ait elle tutulur bilgiler vermesi. Bu, kadınların giyinişlerinden tutun da o zamanın taşralarında nelerin yenildiği ya da dönemin kraliyet ailesi bilgilerine kadar her şey olabilir.

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İşte tam da bu konuda Boleyn Kızı oldukça etkileyici çünkü dönem ile ilgili neredeyse her şeyden o kadar güzel ve akıcı bir şekilde bahsediyor ki. Ayrıca bunları yaparken de tarihler ve yerler hakkında da bilgiler veriyor. Bir de üzerine mevsimsel geçişler de eklenince kitabı okuma yanında yat diyebilirim.

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Boleyn Kızı Kitap Yorumu

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Philippa Gregory'nin kaleme aldığı Boleyn Kızı için kitap yorumu yazısı yazmak da ayrı güzel, çünkü iki kere okuduğum, üzerine de filmini izlediğim bir kurgu olarak bu kitaba da aşığım diyebilirim. Kitap yorumu yazıma başlayacak olursak, ilk olarak Mary ve Anne isimli iki kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

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Mary dünyalar güzeli bir kız, öyle para - pul, statü ya da saraylarda gözü yok. Tek isteği sevilmek, on dört yaşındayken ailesinin kızlarını zengin birileri ile evlendirme planlarına alet edilerek Kral 8.Henry'nin sarayına getiriliyor ve daha ilk anda güzelliği ve hoş sohbeti ile kralı büyülüyor. Ancak entrika ve yatak oyunları gibi pek çok konuda cahil olan bu güzel kız, kralın bebeğine hamile kaldıktan sonra Henry için sadece iyi bir dosta dönüşmeye başlıyor.

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Tüm bunların farkına varıp ailesi ve en çok da kendi için kardeşini zerre önemsemeyen, kötülük ve entrika dolu Anne ise Henry için öyle bir oyun çeviriyor ki kendini ağırdan satıyormuş gibi göstererek, Henry'nin aklını başından alıyor. Üstelik kral ona yaklaştıkça o daha da kaçarak masum kız taklitleri yapıyor.

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Kardeşini ise kralın gayrimeşru çocuğu ve ailesinin suçlamaları ile baş başa bırakıyor. Ancak Anne'ın hedefi basit bir metreslik değil. O çok daha büyük bir şeyi istiyor. Tahttaki kraliçeyi indirerek yerine geçmek. Henry'nin nikahlı karısı olmak ve tüm ülkeye hükmetmek.

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O zaman gelene kadar da Henry'i ikna etmek adına peşinden koşturup duruyor. Sonunda istediğini başarıyor da. Henry karısını boşayarak Anne ile evleniyor ve onu kraliçe yapıyor.

Ancak onca insanın ahını alan Anne'de eski kraliçe gibi hamile kalamıyor. Bir türlü krala varisini veremiyor ve en çok yapmaması gereken şeyi yaparak kardeşi ile birlikte oluyor. Hamile kalabilmek pahasına yaratık benzeri bir şeyi dünyaya getiriyor ve onu yakmak zorunda kalıyor.

Bu arada taşralı bir askerle tanışan Mary ise her şeyi bırakıp bebeğini alarak sevdiği adamın köyüne kaçıyor ancak sizce Mary, kralın çocuğu ve kız kardeşinin gölgesiyle rahat yaşayabiliyor mu ya da Anne sizce kral ile rüyalarının evliliğini sürebiliyor mu?

Bu soruların cevabı için kitabı alıp okuyun derim. İnanın asla pişman olmayacaksınız.

Puan: 9/10

Kitap Adı: Boleyn Kızı

Orijinal Adı: The Other Boleyn Girl

Yazar: Philippa Gregory

Çeviri: Canan Sakarya

Yayınevi: Artemis Yayınları

Sayfa Sayısı: 820

Basım Yılı: 2013

Boleyn Kızı kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da, okumayı ihmâl etmeyin. İnanıyorum ki siz de en az benim kadar beğeneceksiniz. Şimdiden keyifli okumalar.