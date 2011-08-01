Siyah Süt Kitap Yorumu - Elif Şafak

Siyah Süt kitap yorumu ile karşınızdayız. Kitabı elime ilk aldığımda açıkçası bu denli akıcı bir kitap olacağını hiç düşünmemiştim. Kapağından da anlaşılacağı üzere, lohusalık döneminin depresyon psikolojisini yaşayan bir kadını anlattığını sanmıştım ama sadece bu değilmiş.

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İlk sayfalarından itibaren oldukça akıcı bir şekilde devam eden bu eşsiz kitap, bana göre tamamen Elif Şafak'ın klasik kadın karakterini yansıtıyor. Aynı yazar gibi bu kitaptaki ana karakter aslında çok modern, kendi ayakları üstünde duran ama aynı zamanda bir o kadar da klasik kültür ile yetişmiş yemek yapan, cam silen bir kadının kusursuz karışımını ele alıyor.

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Siyah Süt Kitap Yorumu

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Bir bakıma monolog tarzında ilerleyen kitapta, bir kadının içerisinde barındırdığı tüm alt karakterleri küçük kadınlar olarak görüyoruz. Doğumundan sonra, ilk bebeğini büyütme korkusu yaşayan bir anne, üstü süt, bebek kusmuğu olmuş, bebeğine bakmaktan kendi yüzü solmuş bir küçük kadın.

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Bir yandan kayınvalidesinin ya da annesinin sözleri ile yok bu adettendir yapmak lazım laflarından bunalmış asi bir kadın. Diğer yandan yok sütlaç yemek lazım süt yapar diyen klasik Türk Teyzeleri tadında bir kadın. Sexy, alımlı ve çekici kalk kendine çeki düzen veren bir makyaj yap diyen başka bir kırmızı topuklu ayakkabıları olan kadın. Şu, bu, o derken içinizde olabilecek ve birbiriyle saç baş yoluşabilecek tüm küçük kadınları ve bu küçük kadınları vücudunda yaşatan yeni doğum yapmış tek bir kadın.

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Biri kalkıp yemek yapalım derken, öbürü de bak doğum yaptın kocan başlarına bakacak, üstüne başına düzgün bir şeyler giyin diyor. Eh bu sefer yemek yapalım diyen hiç olur mu öyle şey yeni doğum yaptın kat kat giyin üşürsün diyor. Sonunda birbirlerine giriyorlar bu küçük hanımefendiler. Haliyle de bunları bedeninde yaşatan kadın da kendi iç karmaşasından depresyona giriyor.

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Bana göre biz kadınların neler çektiğini en başarılı şekilde anlatan, yeri geldiğinde gülüp yeri geldiğinde hüzünlenebileceğiniz, aynı zamanda tek solukta okuyup bitirebileceğiniz bu kitabı elinize aldığınızdan itibaren içerisinde sizi ona çeken bir şeyler hissedeceksiniz. Siyah Süt kitap yorumu yazımı elimden geldiğince sizlere aklınızda kitabı canlandırabileceğiniz şekilde yazmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir.

Puan: 9/10

9/10 Kitap Adı: Siyah Süt

Siyah Süt Yazar: Elif Şafak

Elif Şafak Yayınevi: Doğan Kitap

Doğan Kitap Sayfa Sayısı: 267

267 Basım Yılı: 2007

Siyah Süt kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da, okumayı ihmâl etmeyin. İnanıyorum ki siz de en az benim kadar beğeneceksiniz. Şimdiden keyifli okumalar.