Elif Şafak Kimdir? Hayatı, Kitapları ve Aldığı Ödüller

"Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri" adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Elif Şafak. Elif Şafak, hayatı ile dikkat çeken yazarlarımızdan biridir. Türk edebiyatının en önemli sanatçılarından, yazarlarından biri olan Elif Şafak, 25 Ekim 1971 doğumludur. Babası Nuri Bilgin annesi ise Şafak Atayman’dır. Küçük yaşta annesi ve babasının boşanmasına şahit olan Şafak, annesi tarafından yetiştirilmiştir.

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Strasbourg da doğan Elif Şafak çocukluk ve gençlik yıllarında birçok farklı ülke görmüştür. Ankara, Madrid, Köln, Amman, İstanbul, Boston v.b. gibi birçok yere ve oranın tarihine, güzelliklerine tanık olmuştur. Annesi diplomat, babası ise psikolog ve aynı zaman da üniversitede akademisyenlikle uğraşmıştır. Liseyi ve üniversiteyi Ankara’da okumuştur. ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunudur. Daha sonra İstanbul’da yaşamaya karar vermiştir. Ve bu sırada Zaman gazetesinde yazarlık yapmıştır. Aynı zamanda çeşitli günlük ve aylık yayınlarda da yazılar yazmıştır.

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Referans gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Eyüp Can Sağlık ile evlenmiştir. Ve bir kız çocuğuna sahip olmuştur. 2 yıl sonra ise bir erkek çocuğu olmuştur.

Elif Şafak'ın Edebî Hayatı ve Kitapları

Edebi hayatına ve eserlerine baktığımız zaman Türk ve Dünya edebiyatına önemli yapıtlar kazandırmıştır. Ve çoğu zaman sanatçı ve yazarlık kimliğini en dorukta yaşamıştır. İlk olarak 2005’te ‘Med Cezir’ adlı eserinde çeşitli konularda yazdığı yazılarını toplamıştır. Bu yazılarını kadın, kimlik, kültür ve yozlaşma, dil, edebiyat gibi alanlarda kendi düşüncelerinden oluşturmuştur.

2006’da ‘Baba ve Piç’ adlı eserini yayınlamıştır. Eser edebiyat dünyasına ilk olarak İngilizce dilinde girmiştir. Eser ilk çıktığı vakit büyük yankılar uyandırmıştır. Bu yankı olumlu-olumsuz yorumlardan meydana gelmiştir. Çoğu eleştirmen ve okuyucuya göre eser, Türk-Ermeni ilişkilerini anlatırken Türklüğe karşı hakaret edildiği öne sürülmüştür. Hatta hukuksal davaya gitmiştir, mesele. Ama deliller sonucunda böyle bir şeyin olmadığı kanıtlanmıştır. Aynı yıl bebeği dünyaya geldikten sonra yaşadığı ruhsal karmaşıklığı anlatmak için ‘Siyah Süt’ adlı eserini yine İngilizce yazmıştır. Bu eser kendi hayatını anlattığı otobiyografik bir romandır.

Edebiyat dünyasında kendi varlığını tamamen kabul ettirmesi ‘Aşk’ romanı ile olmuştur. Adeta bütün gözleri üzerine çevirmiştir. Mükemmel bir üslup ve kurguyla oluşturduğu bu romanı 2009 yılında yazım dünyasına kazandırmıştır. Aşk romanı Amerikalı bir kadının Mevlâna ile tanışmasını anlatır. Tanışma ilerledikçe kadın aşkın yolculuğuna sürükleniyor. Kitabın en ilgi çekici yanı ise Elif Şafak’ın kendine ve hayal âlemine göre aşkın 40 kuralını yaratmıştır. Eser genel itibari ile tasavvufu ele alarak oluşturulmuştur.

2009 yılında ise o zaman kadar yazmış olduğu eserlerden paragraflar seçerek oluşturulmuş olan ‘Kâğıt Helva’yı edebiyat dünyasına tanıtır.

2010 yılında da ‘Firarperest’ adlı deneme türünde yazdığı eseri tanıttı.

2011 yılında farklı bir roman olan ‘İskender’i bizlere sundu ve eserin ilginç bir yanı ise kapak resmi olarak Elif Şafak’ın erkek kılığına girmiş resmi bulunmaktadır. Yine farklılığını bu noktada tekrardan göstermiştir.

2012 yılında ise gazetelerde yayınlanan denemelerinden seçerek oluşturduğu eseri ‘Şemspare’yi çıkardı.

2013 yılında ise Osmanlı’yı anlattığı eseriyle karşımıza tekrardan çıkmıştır. Eserde Mimar Sinan’ın yanında çalışan ve çırak olan Cihan adında bir Hint’in hayatı ve onun düşünceleri ile Osmanlı anlatılmıştır. Eserin adı ise ‘Ustam ve Ben’dir.

DİĞER ELİF ŞAFAK KİTAPLARI

Pinhan

Kem Gözlere Anadolu

Şehrin Aynaları

Sakız Sardunya

Mahrem

Bit Palas

Araf

Beşpeşe

Med Cezir

Baba ve Piç

Siyah Süt

Aşk

Kağıt Helva

Firarperest

İskender

Şemspare

Ustam ve Ben

Havva'nın Üç Kızı

Sanma ki Yalnızsın

On Dakika Otuz Sekiz Saniye

ELİF ŞAFAK'IN ÖDÜLLERİ

Ustam ve Ben, RSL Ondaatje Prize adayı, 2015

İskender, Women’s Prize for Fiction aday listesi, 2013

İskender, Man Asian Edebiyat Ödülü, 2012

Aşk, IMPAC Dublin Literary Award aday listesi, 2012

Sanat ve Edebiyat Şövalyesi, Fransa, 2010

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Birlikte Yaşama Ödülü, 2009

Baba ve Piç Orange Prize Edebiyat Ödülü aday listesi, Londra, 2008

Mahrem, Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü, 2000

Pinhan, Mevlana Büyük Ödülü, 1998

Daha birçok ödül daha...

Elif Şafak’ın ödüllerine ve yapıtlarına dikkat ettiğimizde gerçekten de edebiyatımızın önemli kimliklerinden biridir. Aynı zamanda eserleri ve yazıları birçok dile çevrildiği için de başka ülkelerin bizim edebiyatımızı tanımaya fırsat vermiştir. Bizler de edebiyatımızın bu önemli isimlerinden biri olan Elif Şafak’ı tanımayı ve tanıtmayı kendimize bir borç bilmeliyiz...

"Elif Şafak kimdir?" adlı yazımızın sonuna geldik. Yazımızın içeriğinde, yazar ile ilgili biyografik bilgilere ek olarak, eserleri ve ödülleri hakkında da fikir sahibi olduk. Sizin de eklemek istediğiniz farklı bilgiler mevcut ise, yorum gönderebilirsiniz.

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