Mazi Kitap Yorumu - Esra Tok

Mazi kitap yorumu ile karşınızdayım. Mazi kitabı özellikle çıkışından bir süre önce sosyal medya platformlarında özellikle de Wattpad mecralarında konuşulmaya başlanılmıştı. Ben de bir arkadaşımın sayesinde kitabı keşfettim ve okumaya başladım. Oldukça güzel kurgulanmış bir romandı. Bu yüzden de kitap yorumu yazısını hemen yazmak istedim.

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Elbette bu sıradan bir kitap yorumu yazısı gibi giriş gelişme ve sonucu açık açık anlatan bir yazı olmayacak çünkü emeğe gerçekten saygı duymak gerekiyor. Ancak elbette okuyucularımız için 1 – 2 ince spoiler olacak.

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Mazi Kitap Yorumu

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7 aşiretin başı olan Genco’nun babasının vefat etmesi üzerine, Genco’nun başa geçmesi ve sorumlulukları yüklenmesi gerekti ve onun için planlanan hiçbir entrikadan haberi olmayan Genco’nun başından geçenleri anlatan Mazi kitabında, beni en çok etkileyen bölümlerden biri ana karakterimizin babasının ölüm haberini aldığı sahne oldu. Sanırım ben de aşkım babamı kaybettiğim için, Genco’nun babasını kaybettiği anı anlatan sayfalar beni oldukça etkiledi.

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Onun dışında gerçekten entrikaları oldukça bol bir kitaptı, pek çok karakteri bir kaşık suda boğmak isteyebilirsiniz başta Rojda’yı, bu çok doğal. Sakın telaşa kapılmayın. Ayrıca bu aslında ana karakterimiz Genco’nun başına gelecek olan çok ufak entrikalardan sadece biri. Sanırım sadece onu Amelya’ya getiren plan bize çok şükür dedirttiriyor. Onun dışındakiler ise romanın tam bir kargaşa ortamına dönüşmesini sağlıyor diyebilirim.

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Kitabın finali gerçekten çok etkileyiciydi, kesinlikle Amelya’nın dedesinin böyle bir planının olduğunu bilmiyordum. Nasıl bir adammış bu dede ya, ilk önce Genco’ya Amelya’yı alırsan bu sorun çözülür dedi, şimdi de gelmiş…

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Neyse siz en iyisi güzel bir bitki çayı yapın kitabın sonlarına doğru, yoksa başka türlü sağa sola saldırabilirsiniz, demedi demeyin. Gerçekten beğeneceğinizi umduğum bir kitap, özellikle Doğu kültürüne merakı olanlar için en iyi seçeneklerden biri diyebilirim.

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Çok kalın bir kitap değil, üslubu oldukça güzel ve kesinlikle akıcı bir roman, ayrıca yan karakterler ve olay akışı da oldukça iyi kurgulanmış. Özellikle ağamızın sağ kolunun ve yine ağamızın biricik kuzeni Lalezar’ın aralarında geçen oldukça tatlı ama bir o kadar da kovalamacalı ilişki de sizin yan karakterleri bile çok sevmenize neden olacak.

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Puan: 8/10

8/10 Kitap Adı: Mazi

Mazi Yazar: Esra Tok

Esra Tok Yayınevi: Mortena Yayınları

Mortena Yayınları Sayfa Sayısı: 393

393 Basım Yılı: 2016

Umarım, Mazi kitap yorumu yazım sizin için aydınlatıcı olmuştur ve bu hoş kitabı deneyecek olmanıza vesile olmuşumdur. İnanıyorum ki Mazi’yi siz de en az benim kadar beğeneceksiniz. Şimdiden keyifli okumalar.