Uyumsuz Kitap Yorumu - Veronica Roth

Uyumsuz kitap yorumu ile karşınızdayız. Serinin ilk kitabı ve eşsiz bir kurgunun eseri olan kitap, oldukça ilginç bir fikirden yola çıkarak üretilmiş, bir ütopyanın gerçekleştirilmesi için oluşturulan yüksek teknolojili bir yerleşim yerinde, barışın sağlanabilmesi için insanların gruplandırılmış olarak yaşatılmasıyla başlar. Projenin amacı her yönden yetkin kişiler yetiştirmektir ancak sistem içerisinde bu kişiler pek de uygun karşılanmaz ve bazıları acımasızca öldürülür.

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Uyumsuz Kitap Yorumu

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İnsanlar belli bir yaşa geldiklerinde bir takım testlere girer ve hangi gruba dahil olacakları belirlenir. Bunlardan biri de Tris'tir ancak Tris girdiği birçok bölümde başarısız olur.

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Hiçbir gruba uyum sağlayamayan bu yetenekli kız ise sadece hayatta kalabilme pahasına kendisini bir gruba benzetebilmek için çabalarken bulur. Yine de ne yaparsa yapsın benzeyemeyen o Tris'in imdadına Dört koşar.

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Dört bir grubun öğreticiliğini üstlenen aynı Tris gibi kendini gizli tutan bir uyumsuzdan başka bir şey değildir. Tris'e uyumsuz olduğunu nasıl saklaması gerektiğini anlatır ve başlarına bir dizi olay gelir. Bu olaylar içerisinde birbirlerinden hoşlanmaya başlayan çifti aslında çok daha büyük bir macera bekler. Şu ana kadar yaşadıkları olaylar aslında öncekilere göre çok ufak kalır...

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Büyük bir kefiyle okuyacağınız, hiçbir kitaba benzemeyen kurgusu ile Uyumsuz, hayatta kalmaya çalışan uyumsuzların etkileyici hikayesi. Herkese tavsiye ederim.

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Puan: 9/10

Kitap Adı: Uyumsuz

Orijinal Adı: Divergent

Yazar: Veronica Roth

Çeviri: Uğur Mehter

Yayınevi: Artemis Yayınları

Sayfa Sayısı: 516

Basım Yılı: 2016

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