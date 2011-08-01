Yabancı - Şahmeran Kitap Yorumu - Öznur Yıldırım

Yabancı - Şahmeran kitap yorumu ile karşınızdayım. Bu kitabın Wattpad sürümünü elbette okumuştum ve çok beğenmiştim. Zaten çok popüler olduğu dönemde sürekli tavsiye hikaye olarak karşıma çıkıyordu. Yine kitaplarımın hepsini okuyup bitirdiğim ve elimde hiç yeni kitabımın kalmadığı bir dönemde hemen okumalıyım ve kitap yorumu yazısını yazmalıyım diyerek başladım ve Wattpad versiyonuna bayıldım diyebilirim. Yapılan yorumlar ise beni kitaba daha da çok bağlayan unsurlar oldu ve sonunda yeni bölüm gelir gelmez okuyacak kadar sıkı bir takipçiye dönüştüm.

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Derken, Wattpad'deki tüm güzel hikayelerin başına gelen bir olay Yabancı için de oldu ve hikaye yayından kaldırıldı, ardından kitaplaştırılma sürecine gidildi. Kurgunun çekiciliği ve olay akışı o kadar güzeldi ki elbette Yabancı çıkar çıkmaz hemen kitabını alacağım diye düşünüyordum ancak bazı talihsiz olaylar neticesinde kitap 2 gün önce elime ulaştı. Ben ciltli halini istiyordum, stokta olmama, gecikme, benim kargoya denk gelememem derken kitabı dün bitirdim.

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Yabancı - Şahmeran Kitap Yorumu

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İlk olarak elbette Wattpad hali ile birebir aynı değil. Tabii ki ana hatlara bağlı kalınmış ancak gayet kalın bir kitap olmasına karşın, uygulamada en son bırakılan yere kitapta gelinmemişti. Bu aslında Yabancı Serisi'nin sonraki kitapları için ayırılmış bir bölüm, biliyorum ancak kitabın maalesef ki son aksiyonlu sahneleri kapsamıyor oluşu beni biraz üzdü diyebilirim.

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Kitap, konu olarak; polis bir abinin, suçlu olduğu düşünülen bir adamı öldürmesi sonucu, ölen adamın oğlunun, polisin kız kardeşini öldürmeyi planlayarak kısas yapması ve böylece de intikamını alması ile başlayan olayları anlatıyor. Buradaki yakışıklı, zeki ve aslında hala şefkat dolu olduğuna yürekten inandığımız katilimiz meşhur Ediz Çağıran. Masum, güçlü ve güzel kızımız ise Doğa ya da diğer bir deyişle Şahmeran. Ediz'in Şahmeran'ı...

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Her şey Ediz'in Doğa'yı vurmaktan vazgeçip, onun için çok daha eğlenceli planlar hazırlaması ile başlıyor. Siz de Ediz'den ilk olarak Umay ve Doğa'yı kahve içmeye götürürken etkileniyorsunuz. Gözlerindeki tanımlanamaz bakış ve yeşilin en keskin tonu sanırım sizi katile doğru çekiyor. Sonrasında Doğa'nın onun kim olduğunu tanımasının ardından Ediz'in planı başlıyor.

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Sırf Atalay'da onun çektiği acının aynısını çeksin diye, Doğa'ya yapmadığı kalmıyor ama o sizi ne kadar sağa sola fırlatırsa siz bir bumerang gibi her seferinde ona geri dönüyorsunuz. Sevdiği adam için canını veren Şahmeran gibi.

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Bile bile sizi yakan ateşe koşuyorsunuz. Bu kitap sizlere katilin kollarında huzuru bulmayı anlatıyor, katiline sığınan bir kızı... Tabi katil de değişiyor. Kızın beyazı onun siyahına karışıyor. Ediz Çağıran'ın da artık bir zaafı var. O da Şahmeran.

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Kitabı o kadar benimsiyorsunuz ki, okurken Ediz'in umursamazlığına inanamıyorsunuz. Doğa'yı bu kadar çok yıpratıp, hala ben umursamıyorum tavırlarında ama kız bileğini burksa dünyayı birbirine katacak hareketler yapması, beni çıldırtıyor. Üstelik duygularını anlamamazlıktan gelmesi yetmezmiş gibi, kıza şefkat beslediğini bile bile gidip de Başak gibi bir...

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Neyse spoiler vermek istemiyorum. Kitap için kalın olmasına karşın çok akıcı diyebilirim. Herkese okumalarını tavsiye ediyorum, bence gayet etkileyici bir başlangıç kitabıydı. Ayrıca Pegasus'a ve Öznur Yıldırım'a da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

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Puan: 8/10

Kitap Adı: Yabancı - Şahmeran

Yazar: Öznur Yıldırım

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Sayfa Sayısı: 600

Basım Yılı: 2016

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