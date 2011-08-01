Öznur Yıldırım Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Öznur Yıldırım kimdir? yazısı ile karşınızdayız. Roman, hikaye, öykü gibi birçok yazıyı paylaşım ile sesinizi daha çok kişiye duyurmaya yardımcı olan dünyaca ünlü Wattpad sitesinin bir diğer yazar çıkardığı kişi de Öznur Yıldırım. 13 Şubat 1997 tarihinde Edirne'de dünyaya gelen Yıldırım, küçüklükten beri yazı yazmayı çok sevmiştir. Yabancı - Şahmeran adlı romanı ile Wattpad üzerinden tanınan ve milyonlarca kişi tarafından okunduktan sonra Pegasus Yayınları ile anlaşan Öznur Yıldırım, küçüklükteki iyi bir yazar olma hayalini bu sayede gerçekleştirmiş oldu.

Öznur Yıldırım'ın 15 yaşında kurguladığı ve ilk romanı Yabancı - Şahmeran için hazırladığımız Yabancı - Şahmeran kitap yorumu yazımızı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

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Ankara'da ikamet eden ve Yabancı roman serisi ile yazarlık kariyerine devam eden Öznur Yıldırım, 2014 yılında katıldığı yarışmada Morbidezza adlı kısa öyküsüyle Türkiye birinciliğini kazanmıştır.

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Kendi ifadeleriyle en sevdiği renk siyah, en sevdiği şarkı türü post-rock ve en sevdiği şarkıcı Jared Leto olan yazarın en sevdiği kitaplar ise Uçurtma Avcısı ve Uyumsuz. Galatasaraylı olan Öznur Yıldırım, yazma konusunda şunları söylüyor;

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"Yazmaya verdiğim değeri anlatabilecek şekilde güçlü tabirler bulamıyorum. Yazmak benim parçam, öfkem, nefretim, sevincim ve neşem. Ve bunlar olmadan her insan eksik olur."

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Kitaplarını yazmadan önce olay örgülerini kafasında tasarlayan yazar, belirli bir sıraya koymadan yazarken hislerine ve ruh haline göre hikaye bölümlerini şekillendirdiğini ifade ediyor.

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Ayrıca kendini duru ve yalın bir insan olarak tanımlayan sevilen yazar, yapmaktan zevk aldığı ve olmazsa olmazları olarak kitap okumak, kahve içmek ve müzik dinlemek olduğunu belirtiyor.

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Öznur Yıldırım Kitapları

Yabancı Şahmeran

Yabancı Veyl

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