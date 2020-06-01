Sevgilinize ya da evliyseniz eşinize aşık mısınız yoksa bağlanma mı yaşıyorsunuz? Aşkı gerçek sevgi olarak da ele alabiliriz. Bu yazımız gerçek sevgi ile bağlanma arasındaki beş farkı ortaya koyuyor. Umarım bu açıklamalar, mevcut ilişkinizi geliştirmede veya gelecekte gerçek sevgiye, aşka dayanan bir ilişki kurmada size yardımcı olacaktır.

AYRICA: Aşk Mutluluk Getirir mi? Mutluluk için Aşk Yeterli mi?

AYRICA: Mutsuz İlişkinin Nedenleri Nelerdir? 4 Mutsuz İlişki Sebebi

Gerçek Aşk ve Bağlanma Arasındaki 5 Fark

1.) Aşk Özverili, Bağlanma ise Bencildir

Aşık olduğunuzda sevdiğiniz kişiyi mutlu etmeye odaklanırsınız. Onu hayatınızın odak noktasına yerleştirirsiniz. Sevdiğinize duygusal olarak şantaj yapmaz, onu manipüle etmeyi denemez veya ilişkide hakim olmaya çalışmazsınız. Karşı tarafın ihtiyaçları sizinkinden önce gelmektedir.

AYRICA: 4 Maddede İlişkiyi Bitiren Sebepler - İlişki Bitirme Nedenleri

AYRICA: İlişkiyi Canlandırmak (Güçlendirmek) için Neler Yapılmalı?

Birisine bağlılık hissettiğinizde ise sizi mutlu edecek yolları düşünmeye başlarsınız. Karşı tarafa çok bağımlı hale gelinir ve terk etmemesini önlemek için kendinizi kontrol edersiniz.

AYRICA: 6 Adımda Erkekler Bir İlişkiden Ne Bekler?

Bu durumda olan kişiler kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine, benlik duygusunu arttırmak ve içindeki boşluğu doldurmak için eşlerini kullanır. Bu kişiler karşıdaki kişinin sürekli yanlarında olmasını ister ve bir hediye alırken kendisine de faydalı olabilecek türleri seçer. Partner için yapılan her şey aslında kendileri içindir.

AYRICA: Erkekleri Çekici Yapan 7 Önemli Faktör

2.) Aşk Özgürdür, Bağlanma ise Kontrolcü

Gerçek aşk durumunda kıskançlık çok fazla ön planda değildir. İkili arasındaki sevgi sorgulanmayı gerektirmez ve güvende hissedebilmek için ona ihtiyaç yoktur. Ayrıca karşılıklı aşk durumunda gerçek benliğiniz ortaya çıkar. Eşiniz her halinizi sevdiği için zayıf yönlerinizi göstermekten korkmazsınız. Eşiniz de bunun için öncesinde sizi gerçekte kim olduğunuz konusunda teşvik eder.

Bağlılık hâllerinde partneriniz üzerindeki kontrol davranışları artış eğilimindedir. Partnerinizin gerçek hislerini ve düşüncelerini tam anlamıyla bilememekten dolayı, uzakta olduğunuzda ne yaptığını düşünmeden edemezsiniz. Kendinizi güvende bulduğunuz tek an onun sizin yanınızda olduğu zamanlardır.

3.) Aşk Karşılıklı Büyümedir, Bağlanma ise Sıkıntı Verici

Aşık durumunda siz ve eşiniz birlikte gelişim gösterirsiniz. Partnerler karşılıklı olarak kendilerinin en iyi versiyonları olmak için çalışırlar ve kendi başına olabildiğinden daha iyi olurlar. Kısacası, eşiniz gelişmenize teşvik eder ve siz de onun için aynı şeyi yaparsınız.

Bağlılık seviyesine geçen ilişkilerde kontrol etme isteği ile kendi sorunlarınızı çözemediğiniz takdirde büyümenin yanı sıra partnerinizi de kısıtlarsınız. Çözülemeyen sorunlarınızın nedeni, diğerinin üzerinde gereksiz bağımlılıktır. Bu iki tarafın da gelişmesini kısıtlar ve sağlıklı bir şekilde sevmeyi zorlaştırır.

4.) Aşk Sonsuzdur, Bağlanma ise Geçici

Aşk, zaman geçtikçe ayakta kalır. Partneriniz ile hayat koşulları nedeniyle bir ayrılık olsa bile gerçekten aşıksanız, o kişinin daima kalbinizde bir yeri vardır ve hayatın geri kalanı için onun adına iyi dileklerde bulunursunuz.

Bağlanma durumlarında ise bir ayrılık söz konusu olduğunda kin hissedilir. Hatta ihanet hissi yaşanabilir. Bu duyguların sebebi, partneriniz üzerinde bağlanmadan kaynaklı oluşan onun sizi mutlu edecek yükümlülüğe sahip olduğunuz varsayımınızdır.

5.) Aşk Egoyu Azaltır, Bağlanma ise Arttırır

Aşık olduğunuzda ego daha az olacağı için ben merkezci durum az görülür. Böyle bir ilişki egonuzun azalmasına hizmet ederken, büyümenizi sağlar ve sizi, daha az bencil ve daha fazla sevecen olmaya teşvik eder. Eşinizle olan ilişkiniz ikiniz için de olumlu değişikliklere neden olur.

Bağlanma temelli ilişkilerde ise egonun egemenliği söz konusudur. Kendi içinizdeki sorunları çözmeyi zor bulursunuz. Bu da, partneriniz olmadan mutlu olamazsınız hissini tetikler. Sorunlarınızı çözmek için diğer kişilere çok fazla güvenirsiniz.

Gerçek aşk ve bağlanma arasındaki farklar bu şekilde sıralanabilir. Şimdilik aşık değilseniz, ruh eşinizi bulacağınızı ve o kişi ile muhteşem bir ilişki kuracağınızı ümit ediyoruz. O zamana kadar, kendinizin daha iyi ve daha sevgi dolu bir versiyonu haline gelmeye çalışabilirsiniz. Bu konuda farklı görüşleriniz varsa aşağıdaki yorum alanından bize yazmayız unutmayın.

İlginizi çekebilecek yazılar: