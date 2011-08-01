İlişkiyi Canlandırmak (Güçlendirmek) için Neler Yapılmalı?

Zaman zaman ilişkiler monoton bir hâl alabilir. Üzülmeyin. İlişkiyi canlandırmak için yapılması gereken listesi uygulanmak için sizleri bekliyor. İlişkiyi güçlendirmek için yapılması gerekenler eğer ki hafızanızda yer edinir ise, üzülmenize de gerek kalmayacak. Çünkü böylelikle ilk zamanlardaki gibi heyecanlı ve duygusal zamanlar geçirmeye devam edeceksiniz.

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Uzun süren ilişkiler veya evlilikler, ister istemez durgunlaşabiliyor. İşte, bu gibi durumlara meydan vermemek adına, ilişkinizi canlandırmanız gerekecektir. Bir ilişkiyi canlandırmak için ise yapılması gerekenler, birtakım öneriler bulunmaktadır. Biz de sizler için bu önerileri derledik.

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İlişkiyi Canlandırmak için Yapılması Gerekenler

Emek vermelisiniz: Aşk ne olursa olsun, emek ister. Dolayısı ile uzun süreli devam eden bir aşk, maalesef ki monotonlaşabilmektedir. Bu gibi durumlar kimse yaşamak istemez. Bu yüzden partnerinize karşı her zaman sevgili olduğunuzu, ilk günler ki gibi olmanız gerektiğini anımsatın.

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Yani aşkınıza emek vermelisiniz. Eğer ki ilişkinizde her şeyi yaşadıysanız, bu artık merak edecek bir şey kalmadığı anlamına gelir. Bu yüzden ilişkiyi canlandırmanın yolları için kolları sıvayın. Bu yöndeki önerileri kendinize göre değerlendirerek uygulamaya koyulun.

Bakımlı olun: Erkek veya kadın fark etmez, bir ilişkinin ilk günkü heyecanına ulaşması için, her zaman bakımlı olmak gerekiyor. Örnek olarak bir kadınsanız, cilt bakımınıza özen gösterin. Buna ek olarak karşınızdaki erkeği daha da meraklı kılacak bir tarz yaratın kendinize.

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Bir ilişkiyi canlandırmak için pek yol mevcut. Bunun için kişisel bakımınıza özen göstermelisiniz. Beyaz ve tertemiz dişler, canlı dudaklar... Bakımlı bir insan, karşı tarafta merak uyandırır. Siz de ilk günlerinizdeki heyecanı arıyorsanız, ona bunu hissettirin.

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İlişkiyi Güçlü Tutmanın Yolları

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Güzel sözler: Sevgilinize, ona her zaman ihtiyacınız olduğunu ve onun da size ihtiyacı olduğunu anımsatmalısınız. Bunun için sevgiliye güzel sözler söylemek elzem bir hâle geliyor.

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Siz de ona güzel günaydın mesajları, doğum günü mesajları ve anlamlı sözler söylemekten çekinmeyin. Aşk sözleri yani, karşı tarafı duygulandıracak her şey olabilir bu. Güzel sözlere karşı herkesin ilgisi vardır ve en çok da öznesi kendisi ise... Sevgiliniz için güzel sözler söylemeyi ihmâl etmeyin.

Hediye almayı unutmayın: Monoton bir hâle gelen ilişkileri canlandırmak için, detaylı bir plân yapmak gerekiyor. Örneğin, sevgilinizin en çok sevdiği şeyler ile ilgili ona hediyeler almayı düşünebilirsiniz. Bu onu mutlu edecektir. Düzenli olarak hediye almanız, ilişkinin dinamik bir yapıda kalmasını sağlayacaktır.

Empati yapın: Partnerinizin neden mutsuz veya durgun olduğunu iyi araştırın. Gerekirse empati yapın ve ortada bir sorun varsa, bunu çözmeye çalışın. Çünkü karşınızdaki kişi, belki de ömür boyu mutlulukla yaşlanacağınız kişi olacak. Bu yüzden, ilişkinizin canlı kalması için onun duygu-durumunu da göz önüne almanız gerektiğini unutmamalısınız.

Bu yazımızda, ilişkiyi canlandırmak için neler yapılabileceğine yönelik maddeleri sizler için derledik. Umarız ilişkinizi güçlendirmek için bu maddeler sizler için fayda sağlar ve sizlere yararı dokunur. Bir ilişkiyi canlandırmak için sizin ne gibi önerileriniz var? Yorum göndererek, bizlerle paylaşın. Sizlerin güzel yorumları sayesinde, bu içeriğimizi daha da verimli kılabileceğimize inanıyoruz. Sizce, ilişkiyi canlandırmak için neler yapılmalıdır?

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