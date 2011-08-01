Grey Kitap Yorumu ile karşınızdayım. Grinin Elli Tonu ve diğer kitaplarını bir süre önce okumuştum. Sadece Grinin Elli Tonu'nu okuyanlar için Christian Grey karakteri biraz itici gelse de, yani kitabı tamamen cinsel içerikli gibi görseler de 2. ve 3. kitabı okuduğunuzda kuşkusuz bir savunma yapasınız geliyor. Karanlığın Elli Tonu'nu ilk okuduğumda Christian için işlerin pek de iyi gitmediğini anladım.

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Anastasia için yapmaya başladığı fedakarlıklar ve yine Ana ona dokunduğunda kasılıp kalması, üvey babasının ona yaşattıklarını hatırlaması gerçekten içinizi sızlatıyor. Özgürlüğün Elli Tonu'na geldiğinizde ise Christian'ın babalık konusundaki davranışları, tedirginlikleri, iyi bir eş olabilmek için yaptıkları ve en önemlisi ne kadar fazla yol kat ettiğini görebiliyorsunuz. GREY ise çok farklı bir deneyim...

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Grey Kitap Yorumu

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Grey'i çıkar çıkmaz hemen alıp aynı gün içerisinde bitirdim. Mükemmeldi. İnanılmazdı. Daha ne kadar fazla Christian'a üzülebilirim diyorsunuz, Grinin Elli Tonu serisinde okumadığınız ve o daha küçük bir çocukken başına gelen şeyleri Grey'de okuduğunuzda inanamıyorsunuz. Anastasia'nın bile bilmediği ve asla bilemeyeceği o acılı yaşanmışlıkları sizi esir alıyor. Tamamen onun kafasından geçen her şeyi görebiliyorsunuz tabii sadece hüzünlü şeyleri de değil.

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Aynı zamanda Grinin Elli Tonu'nda asla geçmeyen, Anastasia'nın uyuduğu sahnelerde onun neler yaptığı ya da Anastasia Steel ile ilk tanıştığı o gazete röportajından sonra Christian'ı aslında Anastasia'yı araştırdığı ve çalıştığı iş yerinin önünde onu ne kadar beklediğini de öğreniyorsunuz.

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Grinin Elli Tonu'nda olduğu gibi Anastasia'nın iş yerine oralarda bir işi olduğu için gelmiyor. Orada işi bile yok! Yatırımı bile yok! Hepsi yalan, sadece Ana için geliyor o kadar yolu.

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Üstelik Anastasia'ya onun istediği şekilde davranmaya çalışırken yaşadığı karışıklık, aşık olmaya başlayıp bunu fark edememesi ve daha bir sürü şey.

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Eğer Grinin Elli Tonu kitabını okuduysanız bence hemen arkasından Grey'i okuyun ve diğer kitaplara öyle devam edin ya da ilk Grey'i okuyun ve Grinin Elli Tonu serisine öyle başlayın. E. L. James tüm seriyi gerçekten mükemmel bir şekilde kurgulamış. Umarım siz de Grey'i ve Grey Kitap Yorumu'nu en az benim kadar beğenirsiniz. Keyifli okumalar.

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Puan: 9/10

Kitap Adı: Grey

Orijinal Adı: Grey

Yazar: E. L. James

Çeviri: İstem Erdener

Yayınevi: Doğan Kitap

Sayfa Sayısı: 600

Basım Yılı: 2015

Grey kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da okunacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar.