7 Mart 1963'de Londra'da dünyaya gelen Erika Leonard (asıl adı Erika Mitchell), Grinin Elli Tonu eseri ile E. L. James mahlasıyla üne kavuştu. Erotik aşk romanı üçlemesiyle büyük ses getiren ve çok satanlar listesini altüst eden ünlü İngiliz yazar, Grinin Elli Tonu'ndan sonra Karanlığın Elli Tonu, Özgürlüğün Elli Tonu ve Grey kitaplarını kaleme aldı. Üçleme dünya genelinde 100 milyonun üzerinde kopya satarak en hızlı rekor kıran kitap olarak tarihe geçti.

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Ayrıca bu başarısından dolayı da Time dergisi, 2012 yılında yayınladığı "Dünyanın En Etkili 100 İnsanı" içerisinde E. L. James'i dahil etti. Bu ödülün yanı sıra ünlü yazar, aynı yıl içerisinde "Yılın Yayıncı Kişisi", "Yılın Popüler Kurgu Kitabı" ve "Yılın Kitabı" ödüllerine de sahip olmuştur.

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E. L. James Kitapları

Grinin Elli Tonu

Karanlığın Elli Tonu

Özgürlüğün Elli Tonu

Grey

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