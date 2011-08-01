Açlık Oyunları Kitap Yorumu - Suzanne Collins

Açlık Oyunları kitap yorumu ile yazımıza başlamadan önce genel bir giriş yapalım. Açlık Oyunları kitabını, sanırım ilk film çekilmeden bir süre önce okumuştum ve kitaptan sonra filmini izlediğimde, gerçekten bir kitabın bu kadar güzel bir şekilde sinemaya uyarlandığını fark ettim. Genellikle oyuncular iyi olsa da, birçok uyarlamada, atılan sahneler ya da kitabı okurken hayal ettiğin ortamın filmde çok eksik canlandırılmış olması film izleme zevkini ortadan kaldırıyordu. Şu ana kadar kitaptan filme uyarlanmış birçok film izlemiş olmanın verdiği bilgi ile diyebilirim ki; gerçekten kitap ve filmin uyarlaması oldukça başarılı.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

Ayrıca Açlık Oyunları serisi benim için bir sebepten ötürü çok özeldir. Maalesef ki tüm dünya üzerinde, her zaman erkekler çok daha destansı bir şekilde dünyayı kurtaran rollerde yer alırlar. Örneğin Iron Man, Batman, Thor, Kaptan Amerika gibi. Ancak kadınlar da bu dünyayı her gün kurtarırlar.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Bu nedenle kadın kahramanlığını, kadınların da cesur olabileceğini hatta ve hatta erkeklerden bile iyi savaşabileceklerini gösteren tüm yapımlar ve kitaplar benim için özeldir. Aynı Yıldızın Atında, Göçebe, Açlık Oyunları, Ölümcül Oyuncaklar'da bunlardan sadece bir kaçı. Bu kadar ön açıklamanın ardından gelelim kitap yorumuna.

AYRICA: Son Derece Güçlü Kadınların Temel Özellikleri

Açlık Oyunları Kitap Yorumu

AYRICA: 10 Adımda Beyin Gelişimi için Yapılması Gerekenler

Suzanne Collins zaten çok yaratıcı bir hayal dünyasına sahip ve bunu yazdığı her kitaba da yansıtıyor. Açlık Oyunları kitabı da yine oldukça fantastik bir konuyu ele alıyor. Dünya, tek bir merkez ve onun dışında benim deyimimle kölelerin yaşadığı bölümlere ayrılıyor.

AYRICA: Odaklanmak için Ne Yapmak Lazım Diyenlere Müthiş Tavsiyeler

Köleler - insanlar Capitol'deki asilleri (!) çok iyi şartlar altında yaşatabilmek adına ise hiç durmaksızın çalışıyorlar. Her yıl, yapılan Açlık Oyunları için ise bu bölümlerden ikişer kişi oylama yoluyla seçilerek Capitol'e götürülüyor. Olağanüstü hayat şartlarında, en son hayatta kalan kişi ise yarışmanın birincisi oluyor.

AYRICA: Hedeflerimize Ulaşmanın Tek ve Kesin Yolu: Harekete Geçmek

Kitabın başkarakteri olan Katniss Everdeen'in küçük kız kardeşi oylamada seçilince ise Katniss, küçük kardeşinin zorlu hayat şartlarına dayanamayacağını düşünerek gönüllü olup, Açlık Oyunları'na katılır.

AYRICA: Hayatınızı Değiştirecek ve Size İlham Verecek Videolar!

Bundan sonraki süreçte hem biraz da olsa korkan hem de ailesini bilinmezlikle baş başa bırakarak kendi de tamamen büyük bir karambole sürüklenen Kath, kocaman bir kurmacanın ve de çok büyük bir entrikanın tam ortasındadır. Hayatta kalabilmek adına Capitol sakinlerine oynadıkları büyük oyunlar ve ok kullanmadaki ustalığı onu hayata bağlayacak ve merhameti onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

Aslında Katniss'in durumu çok zor. Kendi bölgesindeyken bile ailesi, onun gizlice yasaklı bölgeden avladıkları ile zar zor geçiniyordu. Şimdi sırf bir oyun pahasına hem ailesini bırakıyor hem de göz göre göre ölüme gidiyor. Üstelik sevdiği adama da bir daha geri dönüp dönemeyeceğini bilmeyerek. Yine bana göre kitabın en etkileyici bölümlerinden biri de, Katniss'in Capitol'e gitmeden önce sevdiği adam ile konuştuğu yerdi.

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

Başkahramanımız olan Kath, hem cesur, savaşçı, fedakâr ve zeki hem de oldukça vicdanlı, saf ve merhametli. Bu yüzden ister istemez ona büyük bir yakınlık hissediyorsunuz.

Evini bırakıp Capitol'e gittiğinde ise sistemin ne kadar yanlış işlediğini fark ediyor Katniss Everdeen, bu nedenle de oyunlara karşı olan tavrı daha ilk seferde değişiyor.

Oyunun sonunda sadece kendi bölümünden Peeta Mellark ile kalan Kath, Peeta'yı öldürmek istemeyince de ve özellikle de oynadıkları sevgili oyunundan sonra Capitol onların ölmemesi için ayaklanınca, Capitol'daki düzeni bozmak istemeyen başkan oyun sistemini değiştirmeye karar veriyor.

Her ne kadar bu değişiklik, kısa bir süre için çözümmüş gibi görünse de, büyük bir darbenin ilk Mockingjay'i olan Kathniss ve onu destekleyen halk için bu daha sadece bir başlangıç.

Puan: 9/10

Kitap Adı: Açlık Oyunları

Orijinal Adı: The Hunger Games

Yazar: Suzanne Collins

Çeviri: Sevinç Tezcan Yanar

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Sayfa Sayısı: 384

Basım Yılı: 2014

Açlık Oyunları kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da okunacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar.