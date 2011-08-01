Suzanne Collins Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

10 Ağustos 1962'de Hartford, Connecticut'de dünyaya gelen Suzanne Collins, ABD'li televizyon senaristi ve roman yazarıdır. Kariyerine ilk olarak 1991 yılında çocuklar için televizyon şovları yazarak başlayan yazar, daha sonra çocuk kitapları yazmaya başladı. İlk kitabı The Underland Chronicles (Yeraltı Günlükleri), New York Times en çok satanlar listesine girmiştir.

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Newton, Connecticut'de kocası ve iki çocuğu ile birlikte yaşamını sürdüren ünlü yazarın en tanınan eseri Açlık Oyunları serisidir. 2008 yılında yayınlanan ilk kitabının ardından serinin ikinci kitabı Ateşi Yakalamak 2009 yılında, üçüncü kitap Alaycı Kuş ise 24 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanmıştır ve Açlık Oyunları, New York Times Best Seller listesinde aralıksız 60 hafta boyunca zirvede kalmıştır.

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Suzanne Collins Kitapları

Yeraltı Günlükleri Serisi

Gregor ve Gri Kehanet

Gregor ve Felaket Kehaneti

Gregor ve Kan Kehaneti

Gregor ve Sır Kehaneti

Gregor ve Zaman Kehaneti

Açlık Oyunları Serisi

Açlık Oyunları

Ateşi Yakalamak

Alaycı Kuş

Diğer Kitapları

Fire Proof: Shelby Wood

When Charlie Mcbutton lost power

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