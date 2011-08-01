Kuma Kitap Yorumu - Şehnaz ve Gülşen Haşimoğlu

Dün akşam bir kitapçıda gördüğüm, Şehnaz ve Gülşen Haşimoğlu’na ait Kuma, aslında Wattpad uygulamasından okumaya başladığım ve en heyecanlı yerinde kesildiği için de Kuma kitabı çıkar çıkmaz hemen almalıyım dediğim kitaplar listesindeydi ve nitekim dün akşam benim oldu. Hemen okumaya başladım ve az önce bitti. Sıcağı sıcağına sizlere aktarmak istedim. Gelelim Kuma kitap yorumu yazıma.

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Kuma Kitap Yorumu

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Aslında hem Wattpad’deki ana hatlarına bağlı kalıp hem de olabildiğince değiştirilmiş diyebilirim. Bazı olayların, gerçekleşme tarihinde değişiklikler yapılmış ama konu bütünlüğü ve akıcılığından hiçbir kayıp verilmemiş. O kadar çok spoiler vermek istediğim bir kitap yorumu yazısı oldu ki, şimdi sizlere baştan sona tüm konuyu anlatmayı deli gibi istiyorum.

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Wattpad üzerinde de, kitapta da okumaya ilk başlayacağım zamanlarda hep aklımda bir ön yargı vardı. “Nasıl olur da bir adam karısının üzerine kuma getirebilir?” ya da “Nasıl insanlar böyle bir şeyi kabul eder?” daha okumaya başlamadan kitabın erkek karakterine o kadar kızmıştım ki, henüz okumadan bile onu asla affedemeyeceğimi düşünüyordum.

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Kuma bu görüşleri tamamen yıkan bir deneyim oldu benim için. Gerek aşk üçgeni içerisindeki gerek ise konaktaki eğlenceli diyaloglar kitabı okurken sanki oradaymışçasına gülümsemenize neden oluyor. Üstelik kitap Güney Doğu Anadolu bölgesine ait kültürel bilgiler, geleneksel yaşam, düğün – nişan adetleri ve günlük yaşantı hakkında bilgi vermektedir. Bu da kitap yorumu için atlanılamayacak bir bilgidir.

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Kitabın erkek karakteri Şerwan Ağa ve onun dillere destan olmuş aşkının sahibi, karısı Ezo’nun maalesef ki çocuklarının olmayışı nedeni ile konağa kuma gelen Beritan’ın yüreğe dokunan hikâyesini anlatıyor, Kuma.

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Yeri geldiğinde “Allah’ım canımı al.” dedirtecek, ölümü düşündürecek acılar yaşayan bu iki güçlü kadın, yeri geldiğinde ele güne karşı kocalarının yanında dimdik durarak, kadınlarımızın aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

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Bu iki kadın arasındaki dengeyi sağlamak ise Şerwan Ağa’ya düşüyor. Her ne kadar ilk başlarda bu dengeyi kurarken zorlansa da, yaşadıkları ona düzeni sağlayabilmeyi öğretiyor. En azından bir yere kadar. Sizi şoka sokacak ve asla okumadığınız bir sonla biten kitap bende “Sizlere inanamıyorum yazarcıklarım.” ifadesini oluştursa da sonraki kitap için eşsiz bir kapı açmış oluyor.

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Puan: 8/10

Kitap Adı: Kuma

Yazar: Şehnaz ve Gülşen Haşimoğlu

Yayınevi: Dokuz Yayınları

Sayfa Sayısı: 480

Basım Yılı: 2016

Kuma kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Şimdi, sizlere daha önceden asla yaşamadığınız sürükleyici ve oldukça keyifli bir Kuma deneyimi yaşayabilmeniz için çok kolay bir teklif sunuyorum. En kısa sürede Kuma’yı alıp okuyun, inanın pişman olmayacaksınız. Yorum bırakırsanız çok sevinirim.