Kürk Mantolu Madonna Kitap Yorumu - Sabahattin Ali

Son zamanların en çok satan kitaplarından biri olan Kürk Mantolu Madonna, benim lise yıllarında deneyimlediğim, etkileyici bir kitaptı. Sanırım bu kitap da maalesef ki yazarı vefat ettikten sonra değer kazanan kitaplar listesinde. Sabahattin Ali'nin kusursuz kurgularından sadece biri olan Kürk Mantolu Madonna, gerçek aşkı konu alan ve bunu gerçeklikle ustaca harmanlamış bir eser. Ben de özellikle sosyal medya üzerinde kitabın kapağını sıkça görmeye başladığım için Kürk Mantolu Madonna kitap yorumu yazımı biraz daha erkene çekmeye kara verdim. Umarım beğenirsiniz.

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Kürk Mantolu Madonna Kitap Yorumu

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Kitap, olayı bir defter üzerinden okuyarak baş kahramanlarımızın ne zorluklar çektiğini anlayan Rasim ile başlıyor. Rasim arkadaşı Hamdi'nin yardımları ile bir iş bulup, çevirmenlik yapan Raif Efendi ile aynı ofisi paylaşarak çalışıyor.

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Raif Efendi'nin içine kapanık halleri, Rasim için bir nevi çözülmesi gereken gizem halini alıyor. Rasim sonunda Raif Efendi'nin sağlığının kötüleştiği bir dönemde zor da olsa Raif Efendi'nin gizli defterini okumak için izin alıyor ve olaylar tam da burada başlıyor.

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Raif Efendi'nin sanat sevgisinin onu sergilere sürüklediği bir günde, öyle bir tablo görüyor ki, resmen o tabloya aşık oluyor. Kürk Mantolu Madonna tablosu için her gün o sergiye gelerek saatlerce tabloyu izliyor.

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Yine bir gün tabloyu izlerken Kürk Mantolu Madonna'nın ressamı Maria Puder ile karşılaşıyor ve Raif'in saatlerce izlediği o eşsiz tablo aslında onun için bir anda ete kemiğe bürünüp gelmiş gibi oluyor. Raif ile birlikte olan Maria'nın ilişkisi çok iyi gidiyor ta ki Raif, Maria'ya ona aşık olmadığını itiraf edene kadar.

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Hissettiklerinin aşk olmadığını düşünen Raif'in itirafının ardından araları açılıyor. Bir dönem görüşmüyorlar, elbette bu da Maria'nın hastalandığı bir dönemde son buluyor. Maria'ya dayanamayan Raif ona büyük bir ilgi ile bakıyor. Ancak hayat bu, Raif'nin babası vefat ediyor ve memleketine gitmek durumunda kalıyor.

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Maria onu teselli ediyor ve eğer isterse memleketinde hayatlarını devam ettirebileceğini söylüyor. Raif planını yapıyor, memlekete gidip Maira'yı yanına aldıracak.

Sürekli birbirlerine mektup yollayan ikili, kavuşacakları günü beklerken birden Maria'nın mektupları kesiliyor. Raif'inkiler ise geri dönüyor. Karamsar bir havaya bürünüp, Maria'nın onu aldattığını düşünen Raif bir süre sonra evlenip bir de çocuk yapıyor ama sanki bunları yapan sadece bedeni. Ruhu Maria ile.

Ancak bir süre sonra anlıyor ki... Kürk Mantolu Madonna kitap yorumu buraya kadar. Devamını anlatamam üzgünüm. Sonunu sizin okumanız gerek. Gerçekten pişman olmayacağınız, sürükleyici bir kitap. Üstelik oldukça popüler ve ince. Kalın kitap fobisi olanlar için güzel bir fırsat.

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Bu kitabın size gerçekten bir şeyler katacağına inanıyorum. Okumadan geçmeyin derim. Ayrıca ünlü oyuncu Mert Fırat'ın seslendirdiği Kürk Mantolu Madonna'yı da dinlemenizi tavsiye ederim. Keyifli okumalar.

Not: Ayrıca Kürk Mantolu Madonna Filmi'nin çekimleri çok yakında başlıyor.

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Puan: 9/10

Kitap Adı: Kürk Mantolu Madonna

Yazar: Sabahattin Ali

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Sayfa Sayısı: 164

Basım Yılı: 2015

Kürk Mantolu Madonna kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da okunacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar.