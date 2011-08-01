Sabahattin Ali Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Sabahattin Ali kimdir? yazımız ile karşınızdayız. 25 Şubat 1907'de Eğridere'de dünyaya gelen, Türk yazar ve şair olan Sabahattin Ali, ilköğrenimine 7 yaşında Füyûzâtı Osmâniye Mektebi'nde başlamış ve babasının tayini nedeniyle Çanakkale İptidai Mektebi'nde devam etmiştir. Ardından 14 yaşında İstanbul'a gelip, 2 yıl burada kaldıktan sonra Balıkesir'e giden yazar, 1922 yılında Balıkesir Muallim Mektebi'ne (Öğretmen Okulu) gitmiştir. Bu yıllarda şiir ve hikaye deneyimlerini geliştirmeye başlamıştır.

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Öğretmen olduktan sonra Yozgat'ta ve Bursa'da öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra Aydın'daki bir okula Almanca öğretmeni olarak atanmıştır. Buradayken komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşma açılmış ve tutuklu yargılanmak üzere 4 ay gibi bir süre Aydın Hapishanesi'nde tutuklu kalmıştır.

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İlerleyen dönemlerde tekrar bir toplantıdayken okuduğu şiir ile Türk devlet yöneticilerini yerdiği iddiasıyla, 22 Aralık 1932 tarihinde tutuklanmış ve 14 ay tutuklu kalmıştır. Ünlü yazar, cezaevindeki tecrübe ve gözlemlerini "Bir Şaka", "Kanal", "Kazlar", "Bir Firar", "Katil Osman" ve "Çaydanlık" adlı hikayelerinde kullanmıştır. 16 Mayıs 1935 tarihinde Aliye hanımla evlenmiş ve Filiz Ali adında bir çocuğu olmuştur.

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1937'de ilk romanı "Kuyucaklı Yusuf"u kaleme alan Sabahattin Ali, 1940'da "İçimizdeki Şeytan", 1943'de de büyük ses getiren romanı "Kürk Mantolu Madonna"yı yayımlamıştır.

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Ayrıca Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça gibi çeşitli dillere çevrilen Kürk Mantolu Madonna romanı, 2016 yılında Maureen Freely ve Alexander Dawe tarafından "Madonna in a Fur Coat" olarak da İngilizce çevirisiyle basılmıştır. "Kuyucaklı Yusuf" adlı romanı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaöğretim öğrencilerine tavsiye ettiği 100 Temel Eser listesinde yer almıştır.

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İlerleyen zamanlarda hakkında davaların aleyhinde seyretmesiyle yurt dışına çıkmak isteyen ancak kendisine pasaport verilmeyen yazar, kaçak olarak ülkeden çıkmayı denemiştir.

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Kaçmasına yardım eden Ali Ertekin ile Kırklareli'ne kamyonla yol alan Sabahattin Ali, 2 Nisan 1948'de Ali Ertekin tarafından kitap okuduğu sırada öldürülmüştür. Daha sonra Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadeye göre Ali Ertekin, Sabahattin Ali'yi "milli hislerini tahrik ettiği" gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Sabahattin Ali Eserleri

Roman

Kuyucaklı Yusuf (1937)

İçimizdeki Şeytan (1940)

Kürk Mantolu Madonna (1943)

Öykü

Değirmen (1935)

Kağnı (1936)

Ses (1937)

Yeni Dünya (1943)

Sırça Köşk (1947)

Şiir

Dağlar ve Rüzgâr (1934)

Kurbağanın Serenadı (1937)

Öteki Şiirler (1937)

Oyun

Esirler (1936)

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