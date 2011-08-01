Fareler ve İnsanlar Kitap Yorumu - John Steinbeck

Çok çok sevdiğim yazarlardan biri olan John Steinbeck'in özellikle son dönemlerde oldukça popüler eserlerinden biri olan Fareler ve İnsanlar benim için oldukça eski bir deneyimdi. Hatta kitap yorumu yazmadan önce kitabı bir kez daha okuyarak en iyi şekilde değerlendirmek istedim. Bana göre bu kitap, hiç kitap okumamış ve kendine kitap okumayı sevdirecek kitaplar arayanlar için çok iyi bir başlangıç olabilir. Üstelik oldukça ince ve okunması kolay, bu yüzden kalın kitaplara karşı da önyargı ile yaklaşan okuyucular için de altın niteliğinde. Gelelim Fareler ve İnsanlar kitap yorumu yazıma.

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Fareler ve İnsanlar Kitap Yorumu

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Kitabın konusu bana göre hem gerçek olamayacak kadar kurgu hem de sanki çok gerçek ve karakterleri içimizden birileriymiş gibi hissettirecek kadar realistti. George ve Lennie kendilerine bir çiftlik satın alarak hayatlarını huzurla geçirmek isteyen iki yakına arkadaş.

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Lennie'nin teyzesi Clara, çok saf bir kişiliği olan Lennie'yi o öldükten sonra bakması için George'a emanet ediyor, Lennie her ne kadar çok saf ve sergilediği davranışların ne boyutlara ulaşabileceğini anlamayan bir yapıda olsa da George hiç usanmadan arkadaşına destek oluyor.

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Bu iki arkadaş hayallerini gerçekleştirebilmek için bir çiftlikte işe giriyorlar. Ancak çiftlik sahibinin oğlu gıcık adamın teki çıkıyor. Üstüne üstlük bu adamın eşi de her gördüğü erkek ile gönül eğlendirmek istemesin mi? Olayların bir anda trajikleşmesi, Lennie'nin yumuşak şeylere dokunma isteğinin giderek artması ile başlıyor.

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Bir gün patronun gelininin o yumuşacık saçlarına dokunmak istemesi ile kadın ellerinde can veriyor. (Gerçi kadın kendi teklif ediyor saçımı okşa diye ama neyse.) Nedense katil oluşuna bile kızamıyorsunuz saflığından. Olay yine George'un çözmesi gereken bir durum haline gelince de maalesef George büyük bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Kitabın sonunu da anlatmıyorum, merak edin biraz.

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Son olarak kitabın adı ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Fareler ve İnsanlar, aslında bu dünya üzerinde hayallerini gerçekleştiremeyen iki türün adı. Kitapta olduğu gibi...

Puan: 8/10

Kitap Adı: Fareler ve İnsanlar

Orijinal Adı: Of Mice and Man

Yazar: John Steinbeck

Çeviri: Ayşe Ece

Yayınevi: Sel Yayıncılık

Sayfa Sayısı: 128

Basım Yılı: 2012

Fareler ve İnsanlar kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da okunacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar.