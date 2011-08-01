John Steinbeck Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

John Steinbeck kimdir? yazısı ile karşınızdayız. 27 Şubat 1902 yılında ABD'de Kaliforniya eyaletinin Salinas kentinde doğan John Steinbeck, Pulitzer ve Nobel ödüllü ABD'li yazardır. Küçük yaşlarda çiftçilik yapan ve daha sonrasında da Stanford Üniversitesi'ndeki eğitimini sürdürebilmek için duvarcılık, boyacılık, eczacı çırağı gibi işler yapan Steinbeck, küçüklüğünden beri yazmayı çok seviyordu.
John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitap yorumu yazımızı aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz.
AYRICA: Fareler ve İnsanlar Kitap Yorumu - John Steinbeck
AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler
Hayatı boyunca edindiği deneyimleri, işçilerin yaşamlarını, karşılaştıkları zorlukları, ilişkileri ve yaşam koşullarını gerçekçi bir dille anlatan yazar, 1929 yılında ilk kitabı Altın Kupa'yı çıkardı.
AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1
1936 yılında tarım işçilerinin grevlerini anlattığı ikinci kitabı "Bitmeyen Kavga" ve 1937'de en çok tanınan eseri olan üçüncü kitabı "Fareler ve İnsanlar"ı kaleme alan ünlü yazar, dördüncü eseri olan "Gazap Üzümleri" ile Pulitzer Ödülü'nün sahibi oldu.
AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz
1962'de edebiyata olan katkılarından dolayı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan John Steinbeck, 20 Aralık 1968 yılında New York’'ta yaşamını yitirdi.
AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)
AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)
John Steinbeck - Roman Türündeki Diğer Eserleri
- Bilinmeyen Bir Tanrıya
- Aysız Geceler (1942)
- Ay Battı (1944)
- Sardalye Sokağı (1945)
- İnci (1947)
- Aşk Otobüsü (1947)
- Alev (1950)
- Cennet Yolu (1952)
- Tatlı Perşembe
- Pippin 4'ün Kısa Süren Saltanatı
- Mutsuzluğumuzun Kışı
- Kaygılarımızın Kışı
- Acı Hayat
- The Acts of King Arthur and His Noble Knights
John Steinbeck - Düzyazı Türündeki Diğer Eserleri
- The Log from the Sea of Cortez
- Bobs Away: The Story of a Bomber Team
- A Russian Journal
- Bir Savaş Vardı
- Travels with Charley
- Journal of a Novel: The East of Eden Letters
- Amerika ve Amerikalılar
John Steinbeck - Öykü Türündeki Diğer Eserleri
- Kasımpatıları
- The White Quail
- Flight
- The Snake
- Breakfast
- The Raid
- The Harness
- The Vigilante
- Johnny Bear
- Al Midilli (Kırmızı Midilli)
- The Murder
- Saint Katy the Virgin
John Steinbeck - Sinemaya Uyarlanan Diğer Eserleri
- The Forgotten Village (Unutulmuş Köy) (1941)
- The Moon is Down (1943)
- Lifeboat (Yaşamak İstiyoruz) (1944)
- A Medal for Benny (1944)
- La Perla (The Pearl, Meksika) (1947)
- The Red Pony (1949)
- Viva Zapata (Yaşasın Zapata) (1952)
- The Wayward Bus (1956)
- The Flight (1961)
- İkimize Bir Dünya (Of Mice and Men filminden uyarlanan Türk yapımı) (1962)
- Topoli (Of Mice and Men filminden uyarlanan İran yapımı) (1972)
- Cannery Row (Sardalye Sokağı) (1982)
Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği John Steinbeck kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
Yorum bulunmamaktadır.