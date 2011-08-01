John Steinbeck Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

John Steinbeck kimdir? yazısı ile karşınızdayız. 27 Şubat 1902 yılında ABD'de Kaliforniya eyaletinin Salinas kentinde doğan John Steinbeck, Pulitzer ve Nobel ödüllü ABD'li yazardır. Küçük yaşlarda çiftçilik yapan ve daha sonrasında da Stanford Üniversitesi'ndeki eğitimini sürdürebilmek için duvarcılık, boyacılık, eczacı çırağı gibi işler yapan Steinbeck, küçüklüğünden beri yazmayı çok seviyordu.

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Hayatı boyunca edindiği deneyimleri, işçilerin yaşamlarını, karşılaştıkları zorlukları, ilişkileri ve yaşam koşullarını gerçekçi bir dille anlatan yazar, 1929 yılında ilk kitabı Altın Kupa'yı çıkardı.

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1936 yılında tarım işçilerinin grevlerini anlattığı ikinci kitabı "Bitmeyen Kavga" ve 1937'de en çok tanınan eseri olan üçüncü kitabı "Fareler ve İnsanlar"ı kaleme alan ünlü yazar, dördüncü eseri olan "Gazap Üzümleri" ile Pulitzer Ödülü'nün sahibi oldu.

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1962'de edebiyata olan katkılarından dolayı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan John Steinbeck, 20 Aralık 1968 yılında New York’'ta yaşamını yitirdi.

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John Steinbeck - Roman Türündeki Diğer Eserleri

Bilinmeyen Bir Tanrıya

Aysız Geceler (1942)

Ay Battı (1944)

Sardalye Sokağı (1945)

İnci (1947)

Aşk Otobüsü (1947)

Alev (1950)

Cennet Yolu (1952)

Tatlı Perşembe

Pippin 4'ün Kısa Süren Saltanatı

Mutsuzluğumuzun Kışı

Kaygılarımızın Kışı

Acı Hayat

The Acts of King Arthur and His Noble Knights

John Steinbeck - Düzyazı Türündeki Diğer Eserleri

The Log from the Sea of Cortez

Bobs Away: The Story of a Bomber Team

A Russian Journal

Bir Savaş Vardı

Travels with Charley

Journal of a Novel: The East of Eden Letters

Amerika ve Amerikalılar

John Steinbeck - Öykü Türündeki Diğer Eserleri

Kasımpatıları

The White Quail

Flight

The Snake

Breakfast

The Raid

The Harness

The Vigilante

Johnny Bear

Al Midilli (Kırmızı Midilli)

The Murder

Saint Katy the Virgin

John Steinbeck - Sinemaya Uyarlanan Diğer Eserleri

The Forgotten Village (Unutulmuş Köy) (1941)

The Moon is Down (1943)

Lifeboat (Yaşamak İstiyoruz) (1944)

A Medal for Benny (1944)

La Perla (The Pearl, Meksika) (1947)

The Red Pony (1949)

Viva Zapata (Yaşasın Zapata) (1952)

The Wayward Bus (1956)

The Flight (1961)

İkimize Bir Dünya (Of Mice and Men filminden uyarlanan Türk yapımı) (1962)

Topoli (Of Mice and Men filminden uyarlanan İran yapımı) (1972)

Cannery Row (Sardalye Sokağı) (1982)

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