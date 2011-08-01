Macbeth Kitap Yorumu - William Shakespeare

İngiliz edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen William Shakespeare'in ölümsüz eseri olan Macbeth, trejedi türünün en başarılı eserlerinden biridir. Şairane dili ve eşsiz kurguları ile insanda okuma isteği uyandıran bu klasik, benim Shakespeare hayranlığıma kurban giderek tekrar ve tekrar okuduğum, tüm film uyarlamalarını izlediğim ve İngilizce bilenler için ana dilinde okunduğunda daha bir şairane geldiğine gönülden inandığım Macbeth kitap yorumu geciktirdiğime inandığım bir yorum yazısı oldu.

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Macbeth Kitap Yorumu

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Konusu, İskoç Kralı'nın en değerli askerlerinden biri olan Macbeth'in taht arzusunun, eşinin de desteği ile İskoç Kralı'nı öldürmeleri ve bunun onlara getirdiği vicdan azabını atlatmaya çalışmaları olarak özetleyebilirim.

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Bir gün İskoçya için çok önemli bir savaşı kazanan Macbeth, savaş alanına gelen 3 cadı kadının kulağına fısıldadığı kehanetlere ilk başta inanmak istemez, ancak ardından bu kehanetlerin 2'sinin gerçekleşmesinin ardından, 3. kehanet olan, cadıların Macbeth'i "Macbeth İskoçya Kralı" selamlamalarına inanır ve savaş sonrası Macbeth'i ziyarete gelen Kral Duncan'ı, eşi ile öldürür.

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Macbeth'in eşi ise Kral Duncan'ın ölümünü sıradan askerlerin üzerine atar ve bu işten sıyrılırlar. Korkup kaçan Duncan'ın oğulları ise istemeden halkın gözünde bu işi üstlenir. Bunun üzerinde kısa bir sürede tahta geçen Macbeth'i cadıların bir diğer kehaneti korkutur.

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Macbeth'in en yakın arkadaşının tahta geçecek olan birinin babası olacağını müjdeleyen kehanet, aynı zamanda Macbeth'in tahttan ineceği ve tahtını varisine devredemeyeceğini de gösterir.

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Bakalım Macbeth bunun için neler yapacaktır. Elbette bunu öğrenebilmeniz için de kitabı okumanız gerekmekte ve ben her zaman olduğu gibi burada size Macbeth'i okumanızı tavsiye edeceğim.

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Puan: 10/10

Kitap Adı: Macbeth

Orijinal Adı: Macbeth

Yazar: Willam Shakespeare

Çeviri: Sabahattin Eyüboğlu

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Sayfa Sayısı: 154

Basım Yılı: 2006

Macbeth kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da, okumayı ihmâl etmeyin. İnanıyorum ki siz de en az benim kadar beğeneceksiniz. Şimdiden keyifli okumalar.