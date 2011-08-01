Romeo ve Juliet Kitap Yorumu - Willam Shakespeare

Kitap yorumu yazısını yazmayı en çok istediğim eserlerden biri olan Romeo ve Juliet, tüm Shakespeare severler için olduğu gibi benim için de baş tacı. Artık üniversitelerin ilgili bölümlerinde neredeyse ders kitabı gibi görülen eser Shakespeare'in muhteşem zekasının, etkileyici bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bize de kitap yorumu yazısını yazmak kalıyor. Hem daha romanımsı hem de doğrudan tiyatro senaryosu şeklinde çevrilmiş versiyonlarını okuduğum Romeo ve Juliet aslında hepinizin bildiği gibi birbirine düşman olan iki ailenin çocuklarının birbirlerini sevmeleri ancak talihsiz olaylar nedeni ile bir türlü kavuşamamalarını anlatıyor. Fakat benim Romeo ve Juliet kitap yorumu yazım biraz daha farklı olacak.

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Romeo ve Juliet Kitap Yorumu

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Aslında olaylar çok karışık, hatta ve hatta bizim pembe dizileri aratmayacak cinsten. Şimdi İngiliz Edebiyatı mensupları diyecek "Koskoca Romeo ve Juliet'i pembe diziye mi benzettin?" diye. Haklılar ama bir bakıma ben de haklıyım. Bizim Romeo, Juliet'ten önce Capulet'lerden Rosaline'e yanıktı.

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Kuzeni Benvolio ile Capulet'lerin balosuna gittiler, belki Rosaline'yi görürüm de konuşurum diye. İşte görüyorsunuz ya, her işte bir hayır varmış, Rosaline Romeo'dan pek hoşlanmamıştı zaten, Romeo'da üstüne baloda Juliet'i görünce aşık olmasın mı? Olaylar bundan sonra gelişmeye başladı.

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Birbiri için yanıp tutuşan çift gizlice evlenir. Romeo'nun Capulet'lerin balosuna geldiğini öğrenen Tybalt - Juliet'in kuzeni- onu düalloya davet eder. Garibim Romeo'da artık Juliet ile evli olduğundan Tybalt'ı kuzeni olarak gördüğü için düello etmek istemez, ancak Romeo'nun arkadaşı dayanamaz ve kavga başlar.

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Bunları ayırmak için Romeo'da araya girmek zorunda kalır. Tybalt, Romeo'nun arkadaşını ağır bir şekilde yaralayınca da Romeo onu öldürür ve maalesef ki bu suç sonucunda sürgün yer.

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Juliet zaten Romeo'ya üzülürken bir de üstüne ailesinin onu Paris ile evlendireceğini duyunca kahrolur. Rahipten onu uzun bir süre uyutacak olan iksiri alır. Böylece evlilik işi iptal olacaktır. Bu planı Romeo'ya açıklamak için rahip bir mektup yazar ancak mektup Romeo'ya zamanında ulaşmaz.

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Capulet'lerden kısa sürede yayılan Juliet'in ölüm haberi Romeo'ya da ulaşır ve kendini Juliet'in mezarı üstünde zehir içerek öldürür. Rahibin daha sonra Juliet'i uyandırmasının ardından Juliet'da Romeo'nun acısına dayanamaz ve sevgilisinin hançeri ile canına kıyar.

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Sonunda tüm bu dramı Capulet ve Montague ailelerine anlatan rahip iki düşman aile arasındaki husumete son verir. Benim yorumum aslında çok bariz. Gerçekten aşkları, sözleri, bağlılıkları o kadar etkileyici ki insanı derinden etkiliyor, ancak Türk klasiklerinde ve Macbeth'de olduğu gibi, trajedi gerçekten çok fazla.

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Bela mıknatısı gibi çekmişler her şeyi. Ölümleri bile yanlış anlamadan dolayı. Bu nedenle kahramanlara çok üzüldüm. Elbette Shakespeare yine her zamanki gibi kusursuz işler başarmış. İlgili olan, aşka aşık olmayı sevenler için muhteşem bir kitap. Okuyun derim.

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Puan: 10/10

Kitap Adı: Romeo ve Juliet

Orijinal Adı: Romeo ve Juliet

Yazar: Willam Shakespeare

Çeviri: Özdemir Nutku

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Sayfa Sayısı: 133

Basım Yılı: 2010

Romeo ve Juliet kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da, okumayı ihmâl etmeyin. İnanıyorum ki, siz de en az benim kadar beğeneceksiniz. Şimdiden keyifli okumalar.