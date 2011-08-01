Senden Önce Ben Kitap Yorumu - Jojo Moyes

Yeri geldiğinde gülme krizine girip yeri geldiğinde ise hüngür hüngür ağlatan eşsiz bir roman. Jojo Moyes'un kusursuz kurgusu ile bütünleşerek bize harika bir aşkı kazandıran ama aynı zamanda da kaybettiren Senden Önce Ben kitap yorumu yazımı yazmak için sabırsızlanıyordum.

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Size birbirinden farklı, hatta tamamen zıt iki karakterin, yine birbirlerinin hayatlarını nasıl kurtarmaya çalıştıklarını anlatacağım. Bu Lou ve Will'in hikayesi. İkisinin de birbirlerinden önceki hallerinden uzaklaştıkları hikaye.

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Senden Önce Ben Kitap Yorumu

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Will çok başarılı, yakışıklı ve sportmen bir iş adamıdır. İyi bir kariyeri, dostları ve güzel de bir kız arkadaşı vardır. Buna karşın Lou, fakir bir ailenin kızı olarak evi geçindirmek için bir kafede garsonluk yapmakta ve çok fazla iş yapmayan kafedeki birbirinden dertli müşterilerin derdine ortak olmaktadır.

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Üniversite okumamış ve ailesini geçindirmek için ne iş olursa yapmak durumunda kalmıştır. Pek fazla arkadaşı da yoktur, sadece kafedeki dert ortakları ve ailesi, bir de sevgilisi. Ondan tamamen farklı, sadece kendini düşünen bir sevgili.

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Bir gün Will'in başına gelen bir kaza ikisinin de hayatlarını değiştirir. Will hayatının sonuna kadar yatağa ve tekerlekli sandalyesine mahkum kalırken, Lou'da işten çıkartılır ve maalesef ki onu kabul eden tek iş olarak Will'in bakıcılığı görevini üstlenmek zorunda kalır.

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Will ise Lou'yu istememekle beraber bunu açıkça dile getirmekte de oldukça rahattı. Lou hiç usanmadan her yeni gün ona kocaman gülümsemelerle "Günaydın." dedi ama o tek kelime bile etmedi ama sonunda işler bir yerde kırılma noktasına ulaştı.

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Birbirlerini tanımak adına attıkları adımlar, bir süre sonra onları bağlamaya başladı. Biri diğerini mutlu etmek için elinden geleni yaptı. Her şey çok iyi gidiyordu, ikisi de çok fazla yol gelmişlerdi ama Lou aslında içindeki acıyı örtmeye çalışan Will'i anlayamadı. Will'in sırf Lou mutlu olsun diye çektiği acıları gizlediğini göremedi, her şeyi öğrendiğinde ise onsuz yaşayamayacağını düşündü...

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Tek solukta okuyup bitireceğiniz, Senden Önce Ben kitabı onu bitirdikten sonra etkisini sizin üstünüzden çekmeyecek. Sonunu merak eden herkese muhakkak bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Aşk acısı çekenler biraz bekleyebilir. Umarım beğenirsiniz.

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Puan: 9/10

9/10 Kitap Adı: Senden Önce Ben

Senden Önce Ben Orijinal Adı: Me Before You

Me Before You Yazar: Jojo Moyes

Jojo Moyes Çeviri: Ayşe Görür

Ayşe Görür Yayınevi: Pegasus Yayınları

Pegasus Yayınları Sayfa Sayısı: 480

480 Basım Yılı: 2016

Senden Önce Ben kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın.