Jojo Moyes kimdir? araştırmasını yapıyorsanız doğru yerdesiniz. 4 Ağustos 1969'da Londra, İngiltere'de dünyaya gelen ünlü yazar, 2002'den bu yana romantizm yazarıdır. Yılın romantizm yazarı ödülünü iki kez kazanan sayılı yazarlardan biri olan Jojo Moyes, Londra üniversitesinde eğitim gördü.

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Jojo Moyes Kimdir? Hayatı, Kitapları

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Tam yazarlığa başlamadan önce 10 yıl gibi bir süre Independent gazetesinde görev alan ünlü yazar, gazetenin sağladığı finansman ile de City Üniversitesi'nin sağladığı lisansüstü gazete haberciliği kursuna katılmak üzere burs kazanmıştır.

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Daha sonrasında da 1998'de gazetede asistan haber editörü olan Moyes, 2002'de de sanat ve medya muhabiri olarak görev yapmıştır.

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The Daily Telegraph'a yazı yazmaya devam eden ünlü yazar, tam yazarlığına 2002 yılında yazdığı ilk kitabı "Sheltering Rain" ile başlamıştır. New York Times çoksatanlar listesine üç kitabıyla birden giren nadir yazarlardan biri olan Jojo Moyes, "Senden Önce Ben", "Ardında Bıraktığın Kadın" ve "Bir Artı Bir" romanları ile eleştirmenler tarafından çok beğenilmiştir.

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Almanya'da 46 hafta birincilikten inmeyen ve tüm dünyada 5 milyondan fazla satıp, geçtiğimiz yılda da beyaz perdeye uyarlanan "Senden Önce Ben" kitabının yazarı Jojo Moyes, gazeteci kocası Charles Arthur ve üç çocuğu ile birlikte Saffron Walden, Essex'te bir çiftlik evinde yaşamaktadır.

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Jojo Moyes Kitapları

Sheltering Rain - 2002

Foreign Fruit - 2003

The Peacock Emporium - 2004

The Ship of Brides - 2005

Silver Bay - 2007

Night Music - 2008

The Horse Dancer - 2009

The Last Letter From Your Lover - 2010

Me Before You (Senden Önce Ben) - 2012

Honeymoon In Paris (Paris'te Balayı) - 2012

The Girl You Left Behind (Ardında Bıraktığın Kadın) - 2012

The One Plus One (Bir Artı Bir) - 2014

After You (Senden Sonra Ben) - 2015

Sonsuza Dek Sen - 2018

The Giver of Stars (Yıldızların Vericisi) - 2019

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