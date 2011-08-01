Esra Tok Kimdir? Hayatı, Kitapları

Esra Tok kimdir? diye merak edenler için, Wattpad uygulaması ile popülerlik kazanan ve ilk kitabı olan Mazi'yi kaleme alan Esra Tok, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan bir Jeoloji yüksek mühendisidir. Kitap okumayı ve film izlemeyi çok seven Karadenizli yazar, 8 yıldır da yazmakla uğraşmaktadır.

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Esra Tok Kimdir?

Kendini neşeli, çok duygusal ancak kafasına bir şey takmayan biri olarak tanımlayan Esra Tok, gülmenin yanı sıra insanları da güldürmeyi çok sevdiğini ifade ediyor.

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Başucu kitaplarının Senden Önce Ben ve Kehanet olduğunu ve kitap tercihlerinden de bahseden Mazi yazarı Esra Tok, polisiye kitaplarını tercih etmediğini; klasikler, tarihi kurgu, romantik ve fantastik kitapları okumaktan daha çok zevk aldığını belirtiyor.

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Lise yıllarında yazmaya başlayan ve o zamanlar da izlediği biz dizi hakkında hayaller kurarak çeşitli hikayeler kaleme alan yazar, ilerde yazdıklarının kalıcı olmasını ve hayata bir iz bırakmak istemiştir ve bunu da başarmıştır.

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Esra Tok Kitapları

Mazi - 2016

Günahkar (Yedi Aşiret Serisi 1) - 2019

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