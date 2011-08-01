Philippa Gregory Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

9 Ocak 1954 tarihinde Kenya'da dünyaya gelen Philippa Gregory, küçük yaştayken ailesiyle birlikte İngiltere'ye göç etti ve eğitimine burada başladı. İlköğreniminin ardından İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Sussex Üniversitesi'nde eğitim gören ünlü yazar, iki yıl BBC radyosunda çalıştıktan sonra Edinburgh Üniversitesi'nde 18. yüzyıl edebiyatı bölümünde doktorasını tamamladı.

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Ayrıca 1994 yılında Kingston Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Philippa Gregory, Durham, Teesside, Open üniversitelerinde ders verdi. Boleyn Kızı gibi birçok ünlü romanının yanı sıra yazar, bir çocuk romanı olan ve oldukça ilgi çeken "Minik Ejderha" adlı kitabıyla da dünyaca tanınmıştır.

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Philippa Gregory Kitapları

Boleyn Kızı

Kraliçenin Soytarısı

Bakirenin Aşığı

Mahkum Prenses

Boleyn Mirası

Öteki Kraliçe

Beyaz Kraliçe

Kralyapanın Kızı

Kızıl Kraliçe

Nehirlerin Kadını

Beatrice

"Julia Günahkar Çocuklar"

Meridon - Son Varis

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