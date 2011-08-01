George Orwell Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

20. yüzyıl İngiliz edebiyatında önemli bir yerde olan George Orwell (asıl adı Eric Arthur Blair), 25 Haziran 1903'te Hindistan Bihar'de dünyaya gelmiştir. Küçüklükten beri yazar olmayı isteyen, ancak para sıkıntısı nedeniyle başka işlerde de çalışmak zorunda kalan ünlü yazar, polis teşkilatındaki görevinden şahit olduğu olumsuz eylemler sebebiyle ayrılmıştır.

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Hayatındaki deneyimleri etkileyici bir şekilde yazılarında anlatan Orwell, "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" adlı romanı ve bu romanda yarattığı Big Brother (Büyük Birader) kavramı ile tanınır. İspanya iç savaşı yüzünden yazılarına uzun bir ara veren ünlü yazar, bu dönemde gördüğü sosyalist rejimin etkileriyle "Katalonya'ya Selam" adlı eserini yazmıştır.

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Ayrıca dönemin devlet adamlarını yergileyici bir dille "Hayvan Çiftliği" eserinde anlatmış ve bu eseriyle de hayatı değişmiştir; üne ve paraya kavuşmuştur. Yazar, maddi yönden sıkıntılı zamanlarını geride bırakmış olsa da, yoksulluk zamanında geçirdiği tüberküloz hastalığına 46 yaşında tekrar yakalanarak, 21 Ocak 1950'de Londra'da yaşamını yitirmiştir.

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George Orwell Kitapları

Paris ve Londra'da Beş Parasız (1933)

Burma Günleri (1934)

Papazın Kızı (1935)

Zambak Solmasın (1936)

Wigan İskelesi Yolu (1937)

Katalonya'ya Selam (1938)

Daralma (1939)

Hayvan Çiftliği (Bir peri masalı) (1945)

Neden Yazıyorum (1946)

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört (1949)

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