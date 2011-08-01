Gülsen Kılıçaslan kimdir? diye merak edenler için, 3 Şubat 1989 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Gülsen Kılıçaslan, aslen Trabzonlu olup, büyüklerinin zaman içinde Zonguldak'a göç etmesiyle birlikte burada doğup yaşamaktadır.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

Gülsen Kılıçaslan'ın Deli kitap yorumu yazımızı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

AYRICA: Deli Kitap Yorumu - Gülsen Kılıçaslan

Gülsen Kılıçaslan Kimdir? Hayatı, Kitapları

Madenci bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olan Kılıçaslan, ailesinin desteğiyle birlikte ilkokul ve ortaokulda dereceyle mezun olduktan sonra Kilimli Yabancı Dil Ağırlıklı (İngilizce) Lisesi’ni bitirmiş ve sonrasında da 2011 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünü tamamlamıştır.

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

Hayal kurarken yarattığı dünyayı kafasında gerçekmiş gibi canlandırabilen yazar, yazmak için kendisini teşvik konusunda da en önemli unsurun hayal kurmasının olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte tek dostunun Wattpad uygulamasından bahsetmesi üzerine kitabının çıkacağını baştan düşünmese de, sonrasında üzerine giderek ve çok çalışarak şimdiki konumuna gelmiştir.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

"Deli" kitabı ile büyük beğeni kazanan ve kendini duyurmayı başaran Gülsen Kılıçaslan, evlidir. Kitap yazması konusunda hayal kurmanın etkisinin yanı sıra erkek arkadaşının da (şimdiki eşi) desteği olmuştur.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Gülsen Kılıçaslan Kitapları

Şurimşine - Matematikçi Serisi

Deli

Şurina (Ciltli) - Aşk Problemi Serisi

Şurimşine (Ciltli) - Aşk Problemi Serisi

Pervane

Deli Kız

Bütün Kuzgunlar Siyahtır

Soğuk Savaş

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Gülsen Kılıçaslan kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.