Gülsen Kılıçaslan kimdir? diye merak edenler için, 3 Şubat 1989 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Gülsen Kılıçaslan, aslen Trabzonlu olup, büyüklerinin zaman içinde Zonguldak'a göç etmesiyle birlikte burada doğup yaşamaktadır.
AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler
Gülsen Kılıçaslan'ın Deli kitap yorumu yazımızı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.
AYRICA: Deli Kitap Yorumu - Gülsen Kılıçaslan
Gülsen Kılıçaslan Kimdir? Hayatı, Kitapları
Madenci bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olan Kılıçaslan, ailesinin desteğiyle birlikte ilkokul ve ortaokulda dereceyle mezun olduktan sonra Kilimli Yabancı Dil Ağırlıklı (İngilizce) Lisesi’ni bitirmiş ve sonrasında da 2011 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünü tamamlamıştır.
AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz
AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1
Hayal kurarken yarattığı dünyayı kafasında gerçekmiş gibi canlandırabilen yazar, yazmak için kendisini teşvik konusunda da en önemli unsurun hayal kurmasının olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte tek dostunun Wattpad uygulamasından bahsetmesi üzerine kitabının çıkacağını baştan düşünmese de, sonrasında üzerine giderek ve çok çalışarak şimdiki konumuna gelmiştir.
AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)
"Deli" kitabı ile büyük beğeni kazanan ve kendini duyurmayı başaran Gülsen Kılıçaslan, evlidir. Kitap yazması konusunda hayal kurmanın etkisinin yanı sıra erkek arkadaşının da (şimdiki eşi) desteği olmuştur.
AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)
Gülsen Kılıçaslan Kitapları
- Şurimşine - Matematikçi Serisi
- Deli
- Şurina (Ciltli) - Aşk Problemi Serisi
- Şurimşine (Ciltli) - Aşk Problemi Serisi
- Pervane
- Deli Kız
- Bütün Kuzgunlar Siyahtır
- Soğuk Savaş
Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Gülsen Kılıçaslan kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
Yorum bulunmamaktadır.