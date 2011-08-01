Klavyede Telif Hakkı (Copyright ©) İşareti Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize yenisi ile devam ediyoruz. Klavye kısayolları ve özel sembollerle ilgili sıkça sorulan sorulardan biri de "Klavyede telif hakkı işareti nasıl yapılır?" Bu simgeyi, özellikle bir yazınızı ya da içeriğinizi koruma altına alırken kullanmak isteyebilirsiniz. Ama klavyede direkt olarak görünmeyen bu sembolü nasıl yapacağınızı bilmek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Endişelenmeyin, bu oldukça basit bir işlem. Eğer klavyede telif sembolü (©) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Telif Hakkı İşareti Kısayolu

Hızlı bir çözüm arıyorsanız, "©" işaretini oluşturmak için klavyenizde bir kısayol mevcut. Tek yapmanız gereken, "ALT" tuşuna basılı tutarken, numpad’den sırayla 0169 tuşlarına basmak.

Bu kısayol sayesinde, uğraşmadan hemen telif işaretini yazıya ekleyebilirsiniz. Eğer bu yöntem size zor gelirse, yazının herhangi bir yerindeki © sembolünü kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Telif İşareti Nasıl Yapılır? (Karakter Eşlem)

Daha detaylı bir yöntem arıyorsanız, klavyenizde yer almayan birçok sembolü bulabileceğiniz karakter eşlem tablosunu kullanabilirsiniz. İşte adım adım yapılışı:

İlk olarak, bilgisayarınızın arama çubuğuna "karakter eşlem" yazın ve çıkan uygulamayı açın. Alternatif olarak, "Başlat - Çalıştır" penceresine "charmap" yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz. Karakter eşlem penceresi açıldığında, yazı tipi bölümünden "Segoe UI Symbol" yazı tipini seçtiğinizden emin olun. Bu yazı tipi, birçok özel sembolü içerir. Sonrasında pencerenin alt kısmındaki "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" bölümüne telif hakkı sembolü kodu olan "00A9" yazın. Kod girildikten sonra tablonun ilk hücresinde © işaretini göreceksiniz. Bu işarete çift tıklayın ve ardından "Kopyala" butonuna basarak istediğiniz yerde kullanmak üzere kopyalayın.

Telif İşareti Kullanmanın Önemi

Telif hakkı işaretini kullanmak, bir eserin size ait olduğunu göstermek ve bunu açıkça ifade etmek için güzel bir yoldur. Her ne kadar dijital dünyada telif hakları çeşitli yasal süreçlerle korunuyor olsa da, bu simgeyi kullanarak içeriğinizin üzerinde hak iddia ettiğinizi açıkça ortaya koyabilirsiniz.

Klavyede telif hakkı işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basit. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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