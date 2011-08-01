"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Yapımı merak edilen klavye işaretlerinden biri de "klavyede biyolojik tehlike işareti nasıl yapılır?". Klavyede biyolojik tehlike sembolü (☣) yapmak için aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Biyolojik Tehlike İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya ya da farklı mecralarda biyolojik tehlike işareti yapmak isteyebilirsiniz. Maalesef biyolojik tehlike işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından dolayı yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı içeriğindeki biyolojik tehlike işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Adımlara geçecek olursak;

Q klavyede ya da F klavyede biyolojik tehlike işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde "Segoe UI Symbol" fontunu seçin.

Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına biyolojik tehlike sembolü kodu olan "2623" girin.

Tablonun ilk hücresinde biyolojik tehlike simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Bilgisayar kullanırken klavyede biyolojik tehlike işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Klavyede özel sembollerle ilgili hazırladığımız diğer yazılarımızı da aşağıdaki başlıklardan incelemeyi unutmayın.

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