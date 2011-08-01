Klavyede Yelken İşareti-Sembolü-Simgesi (⛵) Nasıl Yapılır?

Hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede yelken işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede yelken sembolü (⛵) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli.

Klavyede Yelken İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdayken sosyal medya v.b. farklı mecralarda feribot sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Yelken işareti için kısayol olmadığı için yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

Q klavye ya da F klavye kullanırken yelken işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" fontunun seçili olduğundan emin olun. Ardından " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına yelken sembolü kodu olan " 26F5 " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde yelken simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Kodları girmek yerine ayrıca yukarıdaki görselde 'Aranan' alanına "yelken" yazarak aradığınızda da karşınıza yelken sembolü çıkacaktır.

Bilgisayar kullanırken klavyede yelken işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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