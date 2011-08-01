Klavyede Arapça Riyal (﷼) Simgesi-Sembolü-İşareti Nasıl Yapılır?

Çeşitli emoji simgelerinden ya da "klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" sorularına yönelik hazırladığımız yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet kullanıcıları arama motorlarında yaptıkları aramalarda yapımı merak edilen klavye işaretlerini araştırıyor. Bugünkü yazımızda "klavyede Arapça riyal işareti nasıl yapılır?" konusunu işleyeceğiz. Eğer klavyede riyal simgesi yapmak istiyorsanız, aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Riyal: Suudi Arabistan riyali ya da sadece riyal, Suudi Arabistan'da kullanılan resmî para birimidir.

Klavyede Arapça Riyal Simgesi Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya ya da farklı mecralarda Arapça riyal simgesi yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz ilgili riyal işaretini yazı içeriğinden kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavye ya da F klavye üzerinde para birimi riyal simgesi yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter yapın.

Yazı Tipi bölümünde ise " MS Gothic " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına riyal simgesi kodu olan " FDFC " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde riyal sembolü çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Ayrıca kod kısmını kullanmak yerine pratik olarak "Aranan" alanına riyal yazıp, enter tuşuna basarsanız ilgili simge çıkacaktır.

Bilgisayar kullanırken klavyede Arapça riyal simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Ek olarak klavyede yapılabilecek işaretler için kaleme aldığımız diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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