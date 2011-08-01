Klavyede Radyasyon İşareti-Sembolü-Simgesi (☢) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet üzerinde aratılan klavye işaretlerinden biri de "klavyede radyasyon işareti nasıl yapılır?". Klavyede radyasyon (radyoaktif) sembolü (☢) yapmak için aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Radyasyon (Radyoaktif) İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda vakit geçirirken ilgili mecralarda radyasyon işareti yapmak isteyebilirsiniz. Maalesef radyoaktif işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından dolayı yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı içeriğindeki radyasyon işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede radyasyon işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına radyasyon sembolü kodu olan " 2622 " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde radyasyon (radyoaktif) simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Bilgisayar kullanırken klavyede radyasyon işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Klavyede özel sembollerle ilgili hazırladığımız diğer yazılarımızı da aşağıdaki başlıklardan incelemeyi unutmayın.

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