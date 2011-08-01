"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" sorularına yönelik hazırladığımız yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet kullanıcılarının aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede zar işaretleri nasıl yapılır?". Eğer klavyede zar işareti (⚀⚁⚂⚃⚄⚅) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır. Bunlarla birlikte 1-6 arasındaki zar sembollerini yapabilirsiniz.

Klavyede Zar İşaretleri Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya ya da farklı mecralarda zar sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Zar işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından, bu simgeyi karakter eşlem tablosu içerisinden alıyoruz. Zaten zarın 1 olması halinin kodunu aratınca diğerleri de çıkacağından hepsini kopyalayabilirsiniz.

İsterseniz ilgili işareti yazı içeriğinden kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavye ya da F klavye üzerinde zar işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter yapın.

Yazı Tipi bölümünde ise " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına zar 1 sembolü kodu olan " 2680 " girin.

kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde zar 1 simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından " Kopyala " butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından " " butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Zar 1 işaretinin yanında tabloda diğer zar sayılarını da görebilirsiniz. Hepsini seçerek istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Biz yine de tüm zar rakamlarının kodlarını da tek tek yazalım. İsterseniz pratik bir şekilde aşağıdaki işaretleri kopyalayarak kullanabilirsiniz.

Klavyede Zar 1 İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede zar işareti olarak 1 yazmak için unicode karşılığı U+2680. Ayrıca buradaki ⚀ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Zar 2 İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede zar işareti olarak 2 yazmak için unicode karşılığı U+2681. Ayrıca buradaki ⚁ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Zar 3 İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede zar işareti olarak 3 yazmak için unicode karşılığı U+2682. Ayrıca buradaki ⚂ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Zar 4 İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede zar işareti olarak 4 yazmak için unicode karşılığı U+2683. Ayrıca buradaki ⚃ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Zar 5 İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede zar işareti olarak 5 yazmak için unicode karşılığı U+2684. Ayrıca buradaki ⚄ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Zar 6 İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede zar işareti olarak 6 yazmak için unicode karşılığı U+2685. Ayrıca buradaki ⚅ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Bilgisayar kullanırken klavyede zar işaretleri nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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