Klavyede Bölme (Bölü) İşareti (/ ÷) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet üzerinde "klavyede bölme işareti nasıl yapılır?" konusu araştırılmaktadır. Klavyede bölü işareti ( / ) bu şekilde yer alsa da ilk matematik derslerinde öğrenildiği şeklindeki ( ÷ ) daha çok sorulmaktadır. Bugün, matematikte kullanılan "bölü işareti klavyede nasıl yapılır?" onu göstereceğiz.

Klavyede Bölü İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Bölme İşareti

Bilgisayar kullanırken Word, Not Defteri veya sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda bölme işareti yapmayı düşünebilirsiniz.

Bölü işareti için klavyede kısayol bulunmaktadır. İlk olarak basit olan kısayolu verdikten sonra klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden de anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki bölme işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bilmeyenler için söyleyelim, kısayolu tuşlarken klavyedeki uzun olan boşluk tuşunun solundaki "Alt" tuşuna basılı tutun ve diğer rakamları sırayla tuşlayın. En son elinizi "Alt" tuşundan çekin ve sembolün çıktığını görün.

Klavyede bölü işareti için kısayol: "ALT + 0247" - İsterseniz ÷ işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede bölü işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi" bölümü önceden değiştirilmediyse "Arial" seçilidir. Değilse, lütfen seçin.

Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" alanına bölme sembolü kodu olan "00F7" girin.

Tablonun ilk hücresinde bölme simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede bölme (bölü) işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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