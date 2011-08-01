"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Yapımı merak edilen klavye işaretlerinden biri de "klavyede kuru kafa (kafatası) işareti nasıl yapılır?". Klavyede kafatası sembolü (☠) yapmak için aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Kuru Kafa-Kafatası İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya ya da farklı mecralarda kafatası işareti yapmak isteyebilirsiniz. Maalesef kuru kafa işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından dolayı yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı içeriğindeki kuru kafa işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavyede ya da F klavyede kuru kafa (kafatası) işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kuru kafa sembolü kodu olan "2620" girin.

kodu olan "2620" girin. Tablonun ilk hücresinde kafatası simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Bilgisayar kullanırken klavyede kuru kafa (kafatası) işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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