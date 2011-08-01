Klavyede Kum Saati İşareti-Sembolü-Simgesi (⌛⏳) Nasıl Yapılır?

Hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının internette aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede kum saati işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede akan kum saati sembolü (⌛⏳) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Kum Saati İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdayken sosyal medya ya da farklı mecralarda kum saati sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Kum saati işaretine ek olarak kum akan kum saati de yazımızda bulunmaktadır. Kum saati işareti için bir kısayol bulunmadığından, bu simgeyi karakter eşlem tablosu üzerinden yapmamız gerekiyor.

Q klavye ya da F klavye kullanırken kum saati işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünden " Segoe UI Symbol " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" fontunun seçili olduğundan emin olun. Sonrasında da " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kum saati sembolü kodu olan " 231B " girin. Kum akan kum saati için ise gerekli kod " 23F3 ".

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kodu olan " " girin. için ise gerekli kod " ". Tablonun ilk hücresinde kum saati simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Kodları girmek yerine ayrıca yukarıdaki görselde 'Aranan' alanına "kum saati" yazarak aradığınızda da karşınıza kum saati sembolleri çıkacaktır.

Bilgisayar kullanırken klavyede kum saati işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İlgili Diğer Yazılar