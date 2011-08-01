Hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının internette aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede yakıt pompası (benzinlik) işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede yakıt pompası sembolü (⛽) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Yakıt Pompası İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdayken sosyal medya ya da farklı mecralarda benzinlik sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Yakıt pompası işareti için bir kısayol bulunmadığından, bu simgeyi karakter eşlem tablosu üzerinden yapmamız gerekiyor.

Q klavye ya da F klavye kullanırken yakıt pompası işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünden " Segoe UI Symbol " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" fontunun seçili olduğundan emin olun. Sonrasında da " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına yapıt pompası sembolü kodu olan " 26FD " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde yakıt pompası simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede yakıt pompası işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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