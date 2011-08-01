"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet üzerinde aratılan klavye işaretlerinden biri de "klavyede engelli işareti nasıl yapılır?". Klavyede engelli (tekerlekli sandalye) sembolü (♿) yapmak için aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Engelli (Tekerlekli Sandalye) İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda vakit geçirirken ilgili mecralarda engelli işareti yapmak isteyebilirsiniz. Maalesef engelli işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından dolayı yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı içeriğindeki tekerlekli sandalye işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede tekerlekli sandalye işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde "Segoe UI Symbol" fontunu seçin.

Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" alanına engelli sembolü kodu olan "267F" girin.

Tablonun ilk hücresinde engelli simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Bilgisayar kullanırken klavyede engelli işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Klavyede özel sembollerle ilgili hazırladığımız diğer yazılarımızı da aşağıdaki başlıklardan incelemeyi unutmayın.

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