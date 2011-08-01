Klavyede Karekök İşareti-Sembolü-Simgesi (√) Nasıl Yapılır?

Hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının internette aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede karekök işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede karekök sembolü (√) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Karekök İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdayken sosyal medya ya da farklı mecralarda karekök sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Klavyede kök işareti için kısayol bulunduğu için önce bunu gösterip, ardından karakter eşlem tablosu üzerinden de nasıl yapıldığını göstereceğiz.

Klavyede karekök işareti için kısayol "ALT + 157". Yani ALT tuşuna basılı tuttuktan sonra sırasıyla 157 tuşlayın ve en son ALT tuşundan da elinizi çekin. Kök işareti oluşacaktır.

Karakter eşlem tablosu üzerinden de nasıl olduğunu anlatacak olursak;

Q klavye ya da F klavye kullanırken karekök işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümü standart olarak " Arial " fontu ile başlayacaktır. O şekilde olduğundan emin olun.

" fontu ile başlayacaktır. O şekilde olduğundan emin olun. Sonrasında da " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına karekök sembolü kodu olan " 221A " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde karekök simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Kodları girmek yerine ayrıca yukarıdaki görselde 'Aranan' alanına "karekök" yazarak aradığınızda da karşınıza karekök sembolü çıkacaktır.

Bilgisayar kullanırken klavyede karekök işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Klavyede kök işareti nasıl yapılır? gibi benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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