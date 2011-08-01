Klavyede Barış İşareti-Sembolü-Simgesi (☮) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet üzerinde aratılan klavye işaretlerinden biri de "klavyede barış işareti nasıl yapılır?". Klavyede barış sembolü (☮) yapmak için aşağıdaki birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Barış İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda vakit geçirirken sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda barış işareti yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak da oldukça basit.

Maalesef barış işareti için klavyede herhangi bir kısayol bulunmadığından dolayı yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki barış işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede barış işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" alanına barış sembolü kodu olan " 262E " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" alanına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde barış simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Bilgisayar kullanırken klavyede barış işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Klavyede özel sembollerle ilgili hazırladığımız diğer yazılarımızı da aşağıdaki başlıklardan incelemeyi unutmayın.

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