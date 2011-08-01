"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Çeşitli sembolleri yapmak için internet üzerinde aramalar oluyor. Bunlardan biri de "klavyede çapraz kılıç işareti nasıl yapılır?" konusu. Klavyede çapraz kılıç sembolü (⚔) yapmak için aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Klavyede Çapraz Kılıç İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda vakit geçirirken Word, Not Defteri veya sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda çapraz kılıç işareti yapmayı düşünebilirsiniz. Bunu yapmak da oldukça basit.

Maalesef çapraz kılıç işareti için klavyede kısayol bulunmadığından dolayı yapımını klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki çapraz kılıç işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede çapraz kılıç işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunu seçin.

" fontunu seçin. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" alanına çapraz kılıç sembolü kodu olan " 2694 " girin.

" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" alanına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde çapraz kılıç simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın. Bu kadar basit.

Klavyede çapraz kılıç işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Klavyede özel sembollerle ilgili hazırladığımız diğer yazılarımızı da aşağıdaki başlıklardan incelemeyi unutmayın.

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