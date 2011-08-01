Klavyede Sıcak İçecek Simgesi-Sembolü (☕) Nasıl Yapılır?

Hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının internette aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede sıcak içecek simgesi nasıl yapılır?". Eğer klavyede sıcak içecek sembolü (☕) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Sıcak İçecek Simgesi Nasıl Yapılır?

Sosyal medya ya da farklı mecralarda sıcak içecek sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Klavyede sıcak içecek işareti için kısayol bulunmadığı için karakter eşlem tablosu üzerinden nasıl yapıldığını göstereceğiz.

Ayrıca pratik olarak yapabilmeniz için başlık ve yazı içeriğine sembolü koyduk. Direkt olarak kopyalayıp, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Q klavye ya da F klavye kullanırken sıcak içecek işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünün " Segoe UI Symbol " olduğundan emin olun.

" olduğundan emin olun. Devamında " Gelişmiş görünüm " kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına sıcak içecek sembolü kodu olan " 2615 " girin.

" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde sıcak içecek simgesi çıkacaktır, ona iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Kodları girmek yerine ayrıca yukarıdaki görselde 'Aranan' alanına "Sıcak İçecek" yazarak aradığınızda da karşınıza sıcak içecek sembolü çıkacaktır.

Bilgisayar kullanırken klavyede sıcak içecek sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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